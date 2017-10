Starcore International Mines arrangiert Schuldensettlement

Vancouver, British Columbia - Im Weiteren zu seiner Pressemeldung vom 10. August 2015, in der der Abschluss der Fusion des Unternehmens mit Cortez Gold Corp. bekanntgegeben wurde, gibt Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) bekannt, dass es - vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung - durch die Ausgabe von 15.972.810 Aktien unter Annahme eines Preises von 0,14 C$ pro Aktie eine bestimmten Gläubigern geschuldete Verbindlichkeiten in Gesamthöhe von 1.500.000 US$ vollständig begleichen möchte.Bei den Schulden handelt es sich um ausstehende Darlehen, die 2014 aufgenommen wurden, um den Bau der Gold- und Silberaufbereitungsanlage Altiplano (die Anlage Altiplano) in Matehuala (Mexiko) fertigzustellen. Die Anlage Altiplano ist im Besitz von Cortez Gold Corp. , nun eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens. Die im Rahmen der Schuldenregelung ausgabefähigen Aktien werden an eine Haltefrist von vier Monaten gebunden sein.Nach Erhalt der behördlichen Zustimmung und der vollständigen Begleichung der Schulden werden sich 196.587.207 Stammaktien im Umlauf befinden. Weitere Aktien könnten im Zuge der Ausübung ausstehender Aktienkauf-Warrants ausgegeben werden.Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen zu Starcore erhalten Sie in den unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen oder auf seiner Website unter www.starcore.com.IN NAMEN VON Starcore International Mines Ltd.unterzeichnet Robert EadieRobert Eadie, President & Chief Executive OfficerROBERT EADIE:Telefon: (416) 640-1936EVAN EADIE, Investor RelationsTelefon: (416) 640-1936Gebührenfreie Nummer: 1-866-602-4935Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113,Vancouver, BC, Canada, V6C 3B6e-mail. info@starcore.comwebsite: www.starcore.comDie Toronto Stock Exchange hat die Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt daher keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Genauigkeit.Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!