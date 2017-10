2017er Känguru-Motiv als 2-Unzen-Goldmünze in Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.Seit heute bietet die Perth Mint außerdem eine Hochrelief-Goldmünze mit dem diesjährigen Motiv der Känguru-Serie und einem Gewicht von 2 Unzen in Polierter Platte (engl.: Proof) an.Das 2017er Motiv der Münze "Australian Kangaroo" zeigt die Abbildung eines hüpfenden Kängurus, im Hintergrund ist eine Outback-Landschaft zu sehen. Am unteren Münzrand befinden sich außerdem Angaben zum Prägejahr, dem Feingewicht, der Feinheit und der Metallart.Auf der umliegenden Seite der Känguru-Münzen ist wie immer das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. und der Nennwert der Münze zu sehen.Die Hochrelief-Goldmünze in Polierter Platte hat einen Nennwert von 200 Australischen Dollar und ist auf nur 250 Stück limitiert. Geliefert wird sie in einer hochwertigen Holzkassette und mit einem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de