Perth Mint: 2018er Motiv der Lunar-Silbermünze in Farbe und PP

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra-, Koala- und Lunar-Münzen in Silber. Einige Stückelungen der Gold- und Silber-Lunarserie werden auch als Polierte Platte (engl.: Proof) angeboten. Die Prägestätte stellte nun zudem die farbige Lunar-Silbermünze 2018 in PP vor.Nach dem chinesischen Mondkalender ist 2018 das Jahr der Hundes. Das diesjährige Silbermotiv zeigt entsprechend einen Deutschen Schäferhund und einen Welpen der gleichen Rasse. In der farbigen Proof-Version sind beide Hunde farbig abgebildet. Weiterhin ist der Schriftzug "Year of the Dog" sowie das chinesische Schriftzeichen für "Hund" aufgeprägt.Auf der Kehrseite der Münze ist wie immer Königin Elizabeth II zu erkennen, weiterhin finden sich dort der Nennwert, die Jahreszahl und die Feinheitsangabe. Die Silbermünze weist eine Feinheit von 99,99% auf.Die Auflage der 1-Unzen-Silbermünze in PP und Farbe ist diesmal auf 9.000 Stück limitiert und wird in einem Etui und mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.Das Ausgabedatum war der 3. Oktober 2017.© Redaktion GoldSeiten.de