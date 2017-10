2018er 'Typeset'-Kollektion mit 4 Silbermünzen der Lunar-Serie

Nach dem chinesischen Mondkalender ist 2018 das Jahr des Hundes. Zu diesem Anlass hat die australische Prägestätte Perth Mint die Gold- und Silbermünzserie Lunar II für das Jahr 2018 mit Hundemotiven herausgebracht. Zu der Serie gehören Gold- und Silbermünzen in unterschiedlichem Design, darunter verschiedene Exemplare in polierter Platte (PP) und in Farbe.Die Prägestätte stellte zudem jüngst die neue 'Typeset'-Kollektion vor. Das Set der Lunar II Serie enthält insgesamt vier verschiedene Münzen: eine Silbermünze, eine Silbermünze in Polierter Platte, eine Silbermünze mit einer vergoldeten Schlange (24-karätiges Gold) sowie eine Silbermünze in Farbe.Das Set mit vier Silbermünzen zu 1 Unze ist mit einer Auflage von 1.500 Exemplaren begrenzt.Jedes Etui mit den vier Münzen mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.Ausgabedatum war der 3. Oktober 2017.© Redaktion GoldSeiten.de