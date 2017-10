Alles super oder absurd? - bitte warten

Der BitCoin war diese Woche super, spühlte er nämlich kräftige Gewinne hereindie Aktien ebenso.was zusammen eine Spitzenwoche für das Teilportfolio B bedeutet, in USD und erst Recht in EUR.Dazu starkes Palladiumund ein sinkender EUR USDwodurch auch das Teilportfolio A in EUR performt, denn Gold und Silber sind längst gehedgt bei im Mittel 1316 $ USD bzw. 17,54 $.Die derzeitige Kurslage bei Goldund Silbersieht allerdings unhübsch aus. Beide wurden wieder mit den US-Staatsanleihen in einen Topf geworfen.