Great Atlantic Resources Corp. leitet Diamantbohrprogramm auf Keymet ein

VANCOUVER, 2. Oktober 2017 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm im unternehmenseigenen Edel- und Basismetallkonzessionsgebiet Keymet im Nordosten der kanadischen Provinz New Brunswick eingeleitet hat. Das Konzessionsgebiet Keymet befindet sich rund 20 Kilometer nordwestlich von Bathurst und beherbergt mehrere Gold-, Silber-, Blei-, und/oder Kupfervorkommen, einschließlich der Lagerstätte Keymet, des Standorts der historischen Mine Keymet. Die Bohrungen finden im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets, im Nordwesten der historischen Mine Keymet, statt. Die Bohrlöcher werden die Fortsetzung der zink-, kupfer- und silberhaltigen Erzgänge, die Great Atlantic bei Diamantbohrungen im Jahr 2015 (16,7 % Zink, 1,1 % Kupfer und 152 Gramm Silber pro Tonne (g/t) auf 1,8 Metern Kernlänge sowie 8,7 % Zink, auf 4,28 Metern Kernlänge) durchteufte, und die Fortsetzung der goldhaltigen Zone, die Great Atlantic bei Grabungen im Jahr 2015 entdeckte (Schlitzproben mit 1,1 g/t Gold auf 4,9 Metern), untersuchen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40994/NR-GR-10-02-2017-Keymet Drilling Begins-Financing_DE_PRCOM.001.pngDas Diamantbohrprogramm wird mindestens 500 Meter umfassen und im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets Keymet durchgeführt. In diesem Bereich wurde über zahlreiche basismetall- und silberhaltige Erzgangvorkommen berichtet, einschließlich der historischen Mine Keymet, die in den 1950er Jahren in Betrieb war. Great Atlantic entdeckte in diesem Bereich auch goldhaltige Felsbrocken und goldhaltiges Grundgestein in Gräben. 2015 brachte Great Atlantic in einem Gebiet, das als Gangvorkommen Elmtree 12 bezeichnet wird und rund 1,4 Kilometer von der historischen Mine Keymet entfernt ist, zwei Bohrlöcher, Ky-15-3 und Ky-15-4, nieder. Diese Bohrlöcher durchteuften basismetall- und silberhaltige Erzgänge sowie einen goldhaltigen Abschnitt. Die Bohrungen werden die Fortsetzung dieser Basis- und Edelmetallmineralisierung untersuchen.Ky-15-3 und Ky-15-4 wurden von demselben Ausgangspunkt in Richtung Nordosten ungefähr unter einem mineralisierten Erzgang, der in einem früheren Graben im Jahr 2015 entdeckt wurde, niedergebracht. Ky-15-3 wurde in einem Winkel von 45 Grad gebohrt und durchteufte sphalerithaltige Erzgänge in einer Tiefe von 60,80 bis 62,60 Metern (mit Werten von 16,68 % Zink, 1,11 % Kupfer und 152,0 g/t Silber über eine Kernlänge von 1,80 Meter). Ky-15-4 wurde in einem Fallwinkel von 60 Grad auf dem gleichen Azimuth niedergebracht und durchteufte tieferliegende Erzgänge. Zahlreiche sphalerithaltige Erzgänge wurden in diesem Bohrloch in einer Tiefe von 90,07 bis 94,35 Metern durchteuft (mit Werten von 8,68 % Zink und 44,8 g/t Silber über eine Kernlänge von 4,28 Meter), rund 35 Meter vertikal unter dem Hauptgang, den Ky-15-3 durchteufte. Bohrloch Ky-15-3 durchteufte außerdem einen goldhaltigen Abschnitt, der in einer Probe aus einer Tiefe von 30,10 bis 32,20 Metern (2,1 Meter Kernlänge) einen Gehalt von 3,28 g/t Gold ergab. Die wahre Mächtigkeit dieser ursprünglichen Bohrabschnitte von 2015 ist momentan unbekannt.Es sind Bohrlöcher zu beiden Seiten der Bohrlöcher Ky-15-3 und Ky-15-4 geplant, die die Fortsetzung der zink-, kupfer- und silberhaltigen Gänge entlang des Streichens sowie der goldhaltigen Zone, die in Bohrloch Ky-15-3 durchteuft wurde, testen sollen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40994/NR-GR-10-02-2017-Keymet Drilling Begins-Financing_DE_PRCOM.002.pngZudem werden Bohrungen in einer goldhaltigen Zone stattfinden, die in einem Graben von 2015 südwestlich der Bohrlöcher Ky-15-3 und Ky-15-4 freigelegt wurde. Schlitzproben aus einer Zone mit alteriertem Sedimentgestein lieferten 1,11 g/t Gold über eine Gesamtlänge von 4,9 Metern. Die Schlitzproben waren ostwestlich, parallel zur Grabenrichtung, ausgerichtet. Die Orientierung dieser goldhaltigen Zone wurde nicht bestimmt. Diese goldhaltige Zone liegt rund 80 Meter südwestlich der Ansatzpunkte der Bohrlöcher Ky-15-3 und Ky-15-4. Während der Programme in den Jahren 2011 und 2012 entdeckte das Unternehmen in diesem Gebiet goldhaltige verkieselte Felsbrocken aus Sedimentgestein (Proben aus den Felsbrocken lieferten bis zu 52 g/t Gold).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40994/NR-GR-10-02-2017-Keymet Drilling Begins-Financing_DE_PRCOM.003.jpegZink-(Sphalerit)-haltiger Carbonaterzgang in Ky-15-4Das basismetall- und silberhaltige Erzgangvorkommen Elmtree 12 liegt rund 1,4 Kilometer nordwestlich der historischen Mine Keymet. In den 1980er Jahren wurden Diamantbohrlöcher in geringem Abstand niedergebracht (Brunswick Mining und Smelting and Aurtec Inc.), die oberflächennahe mineralisierte Erzgänge in diesem Gebiet durchteuften. Ein Abschnitt von 0,88 Metern Kernlänge aus einem Bohrloch von 1981 ergab Werte von 7,72 % Cu, 11,36 % Zn und 13,6 Unzen Silber pro Tonne. Eine Probe von 1,22 Metern Kernlänge aus einem nahegelegenen, 1989 erbohrten Bohrloch ergab 16,4 % Cu, 10,11 % Zn und 31,0 Unzen Silber pro Tonne. Die wahre Mächtigkeit dieser Abschnitte ist nicht bekannt. Diese Bohrabschnitte liegen innerhalb einer vertikalen Tiefe von 50 Metern. Die Gräben und die Bohrlöcher Ky-15-3 und Ky-15-4, die Great Atlantic 2015 absolvierte, befinden sich im Bereich dieser Bohrlöcher aus den 1980er Jahren. 2015 fand das Personal von Great Atlantic fand in diesem Gebiet eine Verrohrung. Es ist unklar, aus welchem historischen Bohrloch die Verrohrung stammt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40994/NR-GR-10-02-2017-Keymet Drilling Begins-Financing_DE_PRCOM.004.jpegHistorische Mine Keymet (1950er Jahre)http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40994/NR-GR-10-02-2017-Keymet Drilling Begins-Financing_DE_PRCOM.005.jpegZink-, kupfer- und silberhaltiger Erzgang in einem Graben (2015) beim Erzgangvorkommen Elmtree 12Das Konzessionsgebiet ist hervorragend über asphaltierte Straßen zu erreichen, die das Konzessionsgebiet durchschneiden, unter anderem auch ein regionaler Highway. Das Konzessionsgebiet umfasst ein Gebiet von rund 3.400 Hektar.Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.777.777 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit durchführt. Damit soll ein Bruttoerlös von 500.000 $ erzielt werden. Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die die Voraussetzungen für eine Flow-Through-Aktie gemäß Absatz 66(15) des Income Tax Act erfüllt, und einem (nicht) übertragbarem Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (Non-Flow-Through) des Emittenten zu einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie. Falls die Aktien des Emittenten an zehn aufeinanderfolgenden Tagen zu einem Kurs von mindestens 0,35 CAD gehandelt werden, könnte das Verfallsdatum der Warrants vorverlegt werden. Dazu muss der Emittent die Zeichner schriftlich oder in Form einer Pressemeldung darüber benachrichtigen, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung verfallen. Direktoren, Angestellte und andere Insider des Unternehmens können an dem oben erwähnten Angebot teilnehmen und könnten u.U. Wertpapiere des Unternehmens, die in ihrem persönlichen Besitz oder unter ihrer Kontrolle stehen, über die Toronto Venture Exchange (TSX-V) verkaufen, um ihre Teilnahme an diesem Angebot zu finanzieren. Eine Vermittlungsprovision könnte im Einklang mit den Richtlinien der TSX-V an entsprechende Vermittler bezahlt werden. Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden. Das Angebot und die Zahlung von Vermittlungsprovisionen sind der Zustimmung der TSX-V vorbehalten.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich. Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada - einer der führenden Bergbauregionen der Welt - spezialisiert ist. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.Für das Board of Directors:Lorne MannGreat Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!