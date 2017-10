Was beeinflusst den Goldpreis? Jason Schenker im Interview

Jason Schenker, Präsident und Chefökonom bei Prestige Economics, sprach im Bloomberg-Interview in der Sendung "Bloomberg Daybreak: Australia" jüngst über die Entwicklung der Goldpreise.Dem Experten zufolge werde Gold aktuell durch drei Faktoren bestimmt: den US-Dollar, den US-Aktienmarkt und die Wirtschaft in China. Im September habe die chinesische Wirtschaft Schwäche gezeigt, hinzu kam eine Stärkung des US-Dollar und ein Verbleib der US-Aktien auf oder in der Nähe von Rekordhochs. Zusammen seien dies bearische Faktoren, in Anbetracht derer Gold sich trotzdem noch verhältnismäßig gut gehalten habe.Das Blatt könnte sich nun wenden. So erwartet Schenker einen schwächeren US-Dollar, zudem ließen die jüngsten Meldungen aus China auf eine künftig positivere Entwicklung der Wirtschaft schließen.© Redaktion GoldSeiten.de