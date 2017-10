"Wall Street"-Experte zieht Gold Bitcoins vor

Jordan Belfort sprach an der Wall Street vergangene Woche mit Daniela Cambone von Kitco News . Er stellte im Interview sein neuestes Buch vor und ging darüber hinaus auf Gold und Kryptowährungen ein.Belfort erklärte, dass er Gold besitze und das gelbe Metall seiner Meinung nach in einem ausgewogenen Portfolio nicht fehlen sollte. Bitcoin würde er selbst dagegen nicht anrühren. "Absolut Jeder scheint momentan in Bitcoin zu investieren," erklärt er, dies erinnere an Blase. Außerdem habe er Freunde, die durch Hacker, die Bitcoins stehlen, Geld verloren hätten.Trotzdem glaubt er, dass Kryptowährungen durchaus ihre Berechtigung haben. "Es gibt in der Welt definitiv einen Platz für Kryptowährungen, aber ich denke, dass sich einige Zentralbanken zusammentun und eine Alternative mit Deckung und Regulierung schaffen werden, [...] ich glaube aber nicht, dass es schon soweit ist."Belfort ist der Autor des Buchs "The Wolf of Wall Street", welches 2012 bis 2013 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle verfilmt wurde.© Redaktion GoldSeiten.de