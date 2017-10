150 Jahre Kanada: Royal Canadian Mint stellt neue Münzen vor

Anlässlich des diesjährigen 150. Geburtstags Kanadas hat die Royal Canadian Mint eine weitere neue Münze produziert. Die Anlagemünze trägt den Titel "Voyageur" und ist sowohl in Silber als auch in Gold erhältlich. Das Feingewicht liegt jeweils bei einer Feinunze.Das Motiv soll an eine historische Silbermünze (voyageur silver dollar) aus dem Jahr 1935 erinnern. Es zeigt einen Voyageur und einen Indianer, die zusammen in einem Kanu sitzen und paddeln. Im Hintergrund sind Striche zu erkennen, welche die ungezähmte Wildnis Kanadas symbolisieren. Die Münzen tragen außerdem das Canada-150-Logo.Auf der Umseite der Münze ist das Königin Elisabeth im Profil zu sehen, außerdem ist der jeweilige Nennwert aufgeprägt. Dieser liegt für Silber bei 5 CAD und für Gold bei 150 CAD.Die Silbermünzen sind auf 250.000 Exemplare limitiert, die Goldmünzen auf 15.000 Stück. Die Feinheit beider Anlagemünzen liegt bei 99,99%.Die Goldmünze wird in einer Verpackung im Scheckkartenformat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de