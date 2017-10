eCobalt Solutions Inc.: Aktueller Stand der Machbarkeitsstudie

Vancouver, 9. August 2017 - eCobalt Solutions Inc. (TSX: ECS; OTCQB: ECSIF) (das Unternehmen oder eCobalt) informiert über den aktuellen Stand seiner Machbarkeitsstudie und der vor kurzem eingeleiteten Bauvorbereitungsarbeiten für das Kobaltprojekt Idaho (ICP) im Vorfeld der endgültigen Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich Ende September vorliegen wird. Das ICP ist das einzige in naher Zukunft auszubauende und umweltrechtlich genehmigte Primärkobaltprojekt in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2016 beauftragte eCobalt die Firmen Micon International Limited (Micon) und SNC-Lavalin (SNC) mit der Umsetzung einer Machbarkeitsstudie.Paul Farquharson, President & CEO von eCobalt, erklärte: Wir sind angesichts der jüngsten Fortschritte und vorläufigen Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sehr optimistisch gestimmt. Nachdem wir davon ausgehen, dass die Ergebnisse im September veröffentlicht werden, werden wir die wichtigsten Bauvorbereitungsarbeiten am Minenstandort im Herbst diesen Jahres forcieren, um für die voraussichtliche Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Jahr 2018 nach Abschluss der Projektfinanzierung gerüstet zu sein. Und weiter: Die jüngsten personellen Neuzugänge von COO Floyd Varley und VP Administration LLee Chapman haben sich bei der Weiterentwicklung des Kobaltprojekts in Richtung dieser wesentlichen Ziele als äußerst hilfreich erwiesen.Die Machbarkeitsstudie ist in der Endphase, der Entwurf und der Zeitplan für die Errichtung des Bergbaubetriebs sowie der Kobaltproduktionsanlage sind bereits abgeschlossen. Seit unserem letzten Update zur Machbarkeitsstudie hat die Firma Small Mine Development (SMD) eine Kostenaufstellung für den endgültigen, optimierten Bergbaubetrieb vorgelegt. Diese wurde an die Firma Micon weitergeleitet, die eine Schätzung des Investitionsaufwands für den Bergbaubetrieb und die Verarbeitungsanlage vornimmt. Die Firma SMD mit Sitz in Boise (Idaho) ist dafür bekannt, sichere, produktive und innovative Lösungen für den untertägigen Bergbau im Hartgestein zu entwickeln.Der Entwurf einer Zusammenfassung der Investitionen wird Anfang September erwartet und dem Kunden anschließend zur Begutachtung vorgelegt. Dieser Berichtsentwurf soll dem Unternehmen die Möglichkeit geben, rasch ein neues Iterationsverfahren anhand variabler Input-Parameter durchzuführen, um Cashflow und Gewinne zeitlich optimieren zu können. Die Finanz- und Reservenanalyse sowie die damit verbundenen Berichte werden voraussichtlich im September fertiggestellt und veröffentlicht.In Erwartung des Abschlusses der endgültigen Machbarkeitsstudie hat das Unternehmen die Bauvorbereitungsarbeiten am Betriebsstandort des ICP eingeleitet. Mit diesen ausgewählten Aufgaben sollen die Baraufwendungen und der Zeitplan für eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Jahr 2018 optimiert werden. Diese Aufgaben wurden dem Forest Service und anderen Interessengruppen zur Begutachtung und Stellungnahme vorgelegt. Die zu prüfenden Aufgaben sind:- Mile Post 8: Dieser Abschnitt der Zufahrtsstraße zum Minenstandort muss zusätzlich ausgebaut werden, um auch von längeren Schleppern befahren werden zu können. Mit diesen Schleppern sollen die bereits angekauften Maschinen und Geräte für das ICP, die sich derzeit noch im Lager des Unternehmens in Salmon, Idaho befinden, zum Standort transportiert werden. Dort erfolgt dann die Montage.- Transport von zwischengelagertem Kies zum Standort und Verwendung als Baumaterial- Verbringung des unternehmenseigenen Brechers zum Standort- Verlegung der Abwasserleitung des Nationalen Schadstoffableitungssystems- Einbau von Senkgruben am Standort- Aufbereitung der Abwässer aus dem Absetzbecken für die Rückstände- Einrichtung einer provisorischen Stromversorgung für den BauDie erste Rückmeldung vom United States Department of Agriculture Forest Service (US-Ministerium für Land- und Forstwirtschaft) ist positiv; das Ministerium spricht sich dafür aus, das derzeit in Wartung befindliche Projekt in die Bau- und Betriebsphase überzuführen.Im Anschluss an eine positive Bewertung der geotechnischen Bohrergebnisse aus der Industriekonzession Blackfoot im Süden des US-Bundesstaates Idaho wurde der Kaufvertrag für die Konzession vergangene Woche unterzeichnet. Damit war das Unternehmen in der Lage, das Genehmigungsverfahren für Bau und Betrieb des Standorts einzuleiten und die technischen Anforderung genauer zu bewerten und zu analysieren. Die Konzession Blackfoot wurde aufgrund ihrer hervorragenden Infrastruktur ausgewählt, zu der unter anderem die kostengünstige Stromversorgung aus dem Netz, eine asphaltierte Straße, die Bahnanbindung, Trinkwasser und der Zugang zur öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage zählen. Darüber hinaus liegt Blackfoot am Highway 15 zwischen Pocatello und Idaho Falls, wodurch das Unternehmen auf eine Vielzahl an qualifizierten Arbeitskräften zählen kann.E.R. (Rick) Honsinger, P.Geo., Senior Vice President des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101, der die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und deren Inhalt genehmigt hat.(www.ecobalt.com) eCobalt Solutions ist ein gut etabliertes und an der Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen, das sich die ethisch verträgliche Herstellung umweltfreundlicher Kobaltsalze in Batteriequalität zur Aufgabe gemacht hat. Diese Kobaltsalze, die auf sichere, verantwortungsvolle und transparente Weise in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, werden von den wachstumsstarken Märkten für Akkus und erneuerbare Energien dringend benötigt.eCobalt Solutions Inc.J. Paul FarquharsonJ. 