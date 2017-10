Voltaic Minerals Corp. ändert Abkommen mit Lithium Selective Technologies, Inc.

3. Oktober 2017 - Voltaic Minerals Corp. (TSXV: VLT, OTC: VTCCF, FWB: 2P61) (das Unternehmen oder Voltaic) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Abkommen mit Lithium Selective Technologies, Inc. (LiST) hinsichtlich der Entwicklung eines Lithiumextraktionsprozesses für unkonventionelle Solen geändert hat (siehe Pressemeldung vom 11. April 2017).Lithium Selective Technologies, Inc. hat die Tests mit seiner Hybridtechnik zur Extraktion von Lithium aus natürlicher Sole fortgesetzt. Wir haben unsere Abkommen dahingehend geändert, dass LiST bis zum 31. Oktober 2017 eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse und Empfehlungen vorlegen wird. Danach hat Voltaic 30 Tage, um eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung oder ein sonstiges Abkommen abzuschließen, welchem zufolge Voltaic als vollberechtigter Partner an der laufenden Entwicklung beteiligt sein wird. Sollte sich VLT zu einer Beteiligung entschließen, würden sich LiST und Voltaic um die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens bemühen, in dem die Rechte und Pflichten beider Parteien festgelegt werden.Sollte Voltaic beschließen, LiST nicht weiter zu finanzieren oder sich in anderer Weise an LiST und seinem Prozess zu beteiligen, würde Voltaic anstelle der Investition, die das Unternehmen bereits in Form eines Darlehens zur Finanzierung der Forschung von LiST getätigt hatte, eine Beteiligung von 10 Prozent am Eigenkapital von LiST erhalten.Das technische Team von Lithium Selective Technologies Inc. verfügt zusammen über mehr als 85 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Lithiumverarbeitung und ist äußerst optimistisch, dass mit diesem Extraktionsverfahren unkonventionelle Solen wirtschaftlich verarbeitet und solche Solen weltweit hervorgebracht werden können. Zurzeit verwendet LiST eine künstliche Sole, die eine ähnliche Beschaffenheit hat wie jene, die Green Energy in historischen Flüssigkeitsanalysen identifiziert hat. Voltaic Minerals Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen aus Vancouver, das 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Green Energy besitzt. Dieses Projekt umfasst 4.160 Acres an Schürfrechten des Bureau of Land Management (BLM) und befindet sich im Grand County in Utah, 15 km westlich der Stadt Moab. Lithium und andere Mineralien sind im Konzessionsgebiet in einer übersättigten Solelösung (40 % Mineralien, 60 % Wasser) enthalten, die während der Exploration von Ölvorkommen entdeckt wurde. Im Zuge der Bohrungen wurde damals die klastische Einheit Nr. 14 der Paradox Formation durchteuft.FÜR DAS BOARD Voltaic Minerals Corp.Darryl JonesDarryl Jones, President & CEOTel: 604.681.1568info@voltaicminerals.comVoltaic Minerals Corp.1450 - 789 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1H2Tel: 604.681.1568Fax: 604.681.8240Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass wir eine Zusammenfassung über die Ergebnisse des Lithium-Extraktionsverfahren erhalten, so dass wir entscheiden können, ob eine zukünftige Beteiligung aus finanzieller Sicht Sinn macht; dass wir definitive Abkommen aushandeln können und dass alle Phasen unserer unterzeichneten Abkommen umgesetzt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Risiken, die das Eintreten dieser Prognosen ändern oder verhindern könnten, beinhalten, dass das Unternehmen und Lithium Selective Technologies sich nicht auf die endgültigen Bedingungen einigen können; dass manche oder alle Aspekte der Prozessentwicklung nicht erfolgreich sein könnten; dass der Prozess möglicherweise nicht kosteneffizient ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht ausreichend Kapital aufbringt, um unsere Pläne umzusetzen, wodurch sich die Kosten für den Abbau und die Verarbeitung ändern würden; erhöhte Investitionskosten; den Zeitplan und den Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen anhand der aktuellen Daten, die sich angesichts detaillierterer Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und angenommene Mineralgewinnungsraten anhand des Vergleichs mit mutmaßlich analogen Lagerstätten, die sich infolge weiterer Testarbeiten als nicht vergleichbar herausstellen; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Equipment und Märkten für die hergestellten Produkte; und dass die Minerale in unserem Konzessionsgebiet trotz der zurzeit erwarteten Machbarkeit des Projektes nicht wirtschaftlich abgebaut werden können oder dass die erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb der angedachten Mine nicht erteilt werden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!