Senator Minerals Inc. schlägt auf: Finanzierung steigt von 1,60 $ auf 1,90 $ je Aktie

Vancouver, 3. Oktober 2017 - Senator Minerals Inc. (SNR-TSXV) (SNRAF-OTC) (T1KA-Frankfurt) ("Senator" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass aufgrund des starken Marktinteresses die Preisgestaltung seiner bereits angekündigten Finanzierung angepasst wird: Der Stückpreis je Aktie erhöht sich um rund 20% von 1,60 CAD auf 1,90 CAD. Die Gesellschaft plant die Ausgabe von 2.631.579 Stammaktien und erwartet damit Bruttoerlöse von 5.000.000 CAD.Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für die Durchführung des laufenden Explorationsprogramms der Gesellschaft eingesetzt. Das Kapital fließt damit sowohl in das von Senator für den Winter 2017/18 veranschlagte Arbeitsprogramm am Patterson Northeast (PNE) und am Carter Lake Uranprojekt, sowie mögliche strategische Immobilienakquisitionen und die Aufstockung des Umlaufvermögens. Alle im Zuge der Finanzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag. Senator Minerals ist ein Junior-Explorationsunternehmen, spezialisiert auf Uranexploration im nördlichen Saskatchewan. Senator hält die 100%ige Beteiligung an den Uranprojekten Patterson North East (PNE) und Carter Lake. Beide Projekte befinden sich auf der Ostseite des Athabasca Beckens im nördlichen Saskatchewan, der ertragreichsten Uranförderregion der Welt. Das PNE-Projekt umfasst etwa 531 Hektar entlang der östlichsten Grenze des Patterson Lake North (PLN) Projekts von Fission 3.0. Zuletzt aktiv war das PNE-Projekt 2013. Damals wurde per Alpha-Track-Methode nach Radon untersucht, anschließend erfolgte im Juni 2014 eine 5,7 Linienkilometer umfassende DC-Widerstandsmessung, vorgenommen von Patterson Geophysics. Das Carter Lake Uranprojekt liegt nahe der östlichen Grenze der Clearwater Domain, etwa 21 Kilometer nordöstlich der Patterson Lake Liegenschaft.Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen telefonisch mit Tim Fernback unter 604-340-3774 in Verbindung.Tim FernbackPräsident & CEOWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (analog der Definition dieses Begriffes in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen und weiteren, unter den gegebenen Umständen von Seiten des Managements als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, so dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse gegebenenfalls wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärungen projizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD&A (Management Discussion and Analysis) erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überprüfen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.