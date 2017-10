Palladium: Jahreshoch fest im Blick

Mit dem Ausbruch aus einem kurzfristigen Konsolidierungsdreieck startete bei Palladium im August eine steile Aufwärtsbewegung, die in der Spitze bis 1.001 USD führte. Nach der Ausbildung dieses neuen Hochs ging den Bullen allerdings die Dynamik verloren und der Wert setzte an die Unterstützung bei 908 USD zurück. Diese Marke wurde zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigt. Ein Ausbruch über die zuvor unterschrittene mittelfristige Aufwärtstrendlinie gelang jedoch nicht.Palladium befindet sich aktuell eingekeilt zwischen der zentralen Unterstützung bei 908 USD und der leicht ansteigenden Aufwärtstrendlinie, die auch an diesem Montag nicht überwunden werden konnte. Sollte der Wert jetzt jedoch über den Bereich um 940 USD ansteigen, hätten die Bullen beste Chancen, auch die Hürden bei 950 und 966 USD zu durchbrechen und im Anschluss an diese Kaufsignale das Jahreshoch anzugreifen.Bricht Palladium dagegen unter 908 USD ein, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und mit einer Abwärtsbewegung bis 872 USD zu rechnen. Dort könnten die Käufer den Aufwärtstrend jedoch wieder fortsetzen. Erst unterhalb dieser Unterstützung wären Verluste bis 830 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG