Crystal Exploration Inc. beginnt mit Gold-Bohrprogramm

Bohrung Nr. Länge (m) Gold (g/t) Gesteinsart Betreiber

DDH 87-13 4.86 63.09 Gebänderte Eisenformation ComInco Ltd., 1987

DDH 93-03 2.47 38.35 Gebänderte Eisenformation Echo Bay Mines, 1993

DDH 93-01 4.55 20.11 Gebänderte Eisenformation Echo Bay Mines, 1993

DDH F-93-12 3.05 11.58 Gebänderte Eisenformation Echo Bay Mines, 1993

DDH S-3-84 3.6 35.19 Gebänderte Eisenformation Bow Valley Industries Ltd.,

1984

Vancouver, 4. Oktober 2017 - Crystal Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Crystal") (TSX-V: "CEI"; OTCQB: "CYRTF"; WKN: "A2ATHU") gibt die Mobilisierung für Explorationsarbeiten auf dem sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Contwoyto in Nunavut, Kanada, bekannt. Das Programm wird bis zu 500m an Kernbohrungen umfassen sowie magnetische und HLEM geomagnetische Untersuchungen am Boden einschließen. Der Fokus der Arbeiten wird die Bestätigung der historischen Arbeiten und die Untersuchung neuer Zonen auf Kontinuität sein, um das Trendpotenzial besser zu verstehen.Das Projekt umfasst zwei Bergbaupachtgebiete und zwei Bergbau-Claims mit einer Fläche von 60km2 neben der Goldmine Lupin. Die historischen Arbeiten haben vier Goldvorkommen identifiziert: A3, FIN, Shallow Bay und Butterfly/Dune. Für jedes der Goldvorkommen liegen signifikante Ergebnisse vergangener Explorationsaktivitäten vor, die noch nicht durch moderne Explorationsverfahren überprüft wurden einschließlich der sowohl angrenzenden als auch im Streichen durch das Horizontalspulenverfahren ermittelten elektromagnetischen Leiter (Horizontal Loop Electromagnetic Conductors, "HLEM").Crystal hat mit Apex Geoscience Ltd. ("Apex") eine Partnerschaft geschlossen, um ein umfangreiches und ausführliches Datenpaket zusammenzustellen, das eine geologische Modellierung für ihr Goldprojekt Contwoyto einschließen wird. Apex ist ein Weltklasse-Team von Geowissenschaftsprofis, die große Erfahrung mit Arbeiten in Nunavut während der vergangenen 25 Jahre besitzen.Die Ergebnisse der geochemischen Untersuchungen werden im Laufe des vierten Quartals 2017 erwartet. Nach Erhalt der Ergebnisse werden die Daten zusammengestellt und interpretiert, um ein neues zukünftiges Entdeckungsbohrprogramm zu planen. Die bis dato ersten Ergebnisse zeigen eine positive Unterstützung für Crystals sechs vorrangige Kimberlit-Bohrziele einschließlich einer großen Wahrscheinlichkeit, dass weitere Ziele hinzugefügt werden.Das Goldprojekt Contwoyto besitzt ebenfalls ein Diamantenpotenzial, das mittels der jüngsten luftgestützten hochauflösenden magnetischen Erkundung durch Fluxgeo (1993) nachgewiesen wurde. Sie identifizierte vorrangige Kimberlitziele, die durch Prospektionsarbeiten, Probenahmen und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen weiter überprüft werden müssen. In historischen regionalen Proben aus Grundmoränen wurden Kimberlit-Indikatorminerale gefunden einschließlich Granate (Pyrop), eklogitische Granate, Chromdiopsid, Olivin, Chromit und Ilmenit, was noch weiterer Explorationsarbeiten bedarf.Jim Greig, President &CEO, sagte: "Das Crystal-Team ist begeistert, auf dem Gold führenden Boden zu bohren und mit der Zunahme der Gold-Unzen auf dem Projektgebiet zu beginnen. Die Goldvorkommen wurden vor fast 30 Jahren erbohrt bei Anwendung eines Cut-Off-Gehalts von 5 g/t, als der Goldpreis in der Nähe von US$400 pro Unze lag. Wir glauben, dass es Potenzial zur Erweiterung der Zonen im Streichen, in der Breite und zur Tiefe gibt. Die Goldzonen wurden in der Vergangenheit für einen Abbau in geringer Tiefe liegender Goldvorkommen entwickelt, um in der nahegelegenen Goldmine Lupin aufbereitet zu werden. Neue und bestehende Goldzonen wurden nicht in der Tiefe überprüft." Crystal ist ein kanadisches Gold- und Diamantenexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange zugelassen sind. Crystal wird unterstützt von ausgewiesenen und erfahrenen Experten aus dem Ressourcensektor mit Erfolgen bei der Weiterentwicklung von Explorationsprojekten von der "Grassroots"-Phase bis hin zu Produktionsszenarien. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.Im Namen des Board of DirectorsJim GreigPresident und Chief Executive OfficerDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.