Global Li-Ion Graphite: Positive Überprüfung aller verfügbaren Daten von Ambato-Arana

Vancouver, 4. Oktober 2017 - Global Li-Ion Graphite Corp. (Lion oder das Unternehmen) (CSE: LION) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die verfügbaren historischen Daten zum Graphitprojekt Ambato-Arana in Madagaskar (das Projekt) überprüft hat.Die drei Bergbaulizenzen, aus denen sich das Projekt zusammensetzt, befinden sich unweit von Andasibe in der madagassischen Provinz Toamasina. Sie liegen 20 km südwestlich der von Sheritt im Tagebau betriebenen Nickel-/Kobalt-Lateritmine Ambatovy und sind auf dem Straßenweg 200 km vom Seehafen Toamasina, dem wichtigsten Hafen von Madagaskar, entfernt. Die Lizenzen umfassen eine Gesamtfläche von 4.375 Hektar; die historische Graphitproduktion von 1910 bis 2008 soll sich auf 7,5 % - 15 % Graphit mit einem durchschnittlichen Gehalt von 12 % und 15-20 % Graphit mit einer Korngröße von 50 Mesh belaufen haben.Jason Walsh, der President von Lion, erklärte dazu wie folgt: Ich bin außerordentlich zufrieden mit unserer Überprüfung der historischen Daten, die ergab, dass in dem Konzessionsgebiet 50 Mesh Graphit produziert wurden. Bei einem Preis, der zuletzt auf immerhin 6.000 USD pro Tonne stieg, ist grobes Graphit ein Indiz dafür, dass das Projekt einen signifikanten Wertfaktor für die Aktionäre von Lion darstellt. Die Tatsache, dass das Projekt fast 100 Jahre lang in Betrieb war, ist ein Beweis für das Potenzial des Konzessionsgebiets und von Madagaskar. Es ist nicht verwunderlich, dass die Bergbau- und Explorationstätigkeit in Madagaskar zugenommen hat.Bei der vorläufigen Datenprüfung wurde festgestellt, dass vier Mengenproben, die im Jahr 2014 entnommen wurden, einen Gesamtkohlenstoffgehalt von 1,09 % - 10,07 % aufwiesen. Probe 2, die einen Gesamtkohlenstoffgehalt von 10,09 % aufwies, wurde aus einer der historischen Abbaufronten entnommen. Das Gestein bestand aus 20-30 % Graphit mit reichhaltigen kantigen, schwarzen, flachen/schuppigen, tafelförmigen sechseckigen Graphitkristallen mit perfekter Spaltung und in vereinzelten Proben mit deutlichem mattem Metallglanz.Das Board und die Geschäftsleitung von Global Li-Ion Graphite sind überaus zufrieden mit der Überprüfung der historischen Daten, die zu dem Projekt zusammengestellt wurden. Infolgedessen hat das Unternehmen Pläne für den Beginn von Verifizierungsprogrammen auf den Weg gebracht, die unter anderem die Sanierung der bestehenden Infrastruktur und des Zugangs umfassen.Die technischen Informationen, die für diese Pressemitteilung zusammengestellt wurden, wurden von Glen Macdonald, P. Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101, geprüft.Die vorstehend aufgeführten technischen Informationen sind historischer Art; sie wurden von früheren Betreibern erhoben und nicht von Lion überprüft. 