Uns geht als Branche das Gold aus: Goldcorp-Chairman

Daniela Cambone von Kitco News sprach während der Branchenveranstaltung "Mines & Money" in Toronto mit Ian Telfer, dem Chairman des großen Goldproduzenten Goldcorp.Der Experte erklärte im Interview, dass der Goldpreis letztlich steigen werde, schon alleine aufgrund der seltener gewordenen Entdeckung von Lagerstätten. Die Unternehmen fänden einfach nicht mehr so leicht neues Gold. "Uns geht als Branche das Gold aus", so Telfer. "Ich denke, wir geben noch immer erhebliche Geldsummen aus, aber es wird schwieriger, Gold zu finden."Laut Telfer wird die Produktion langsam sinken und dies müsse entsprechend zu höheren Preisen führen.Bergbauunternehmen könnten sich bis dahin über Wasser halten, in dem sie keine zu hohen Schulden aufweisen. Denn wenn es bergab gehe, seien es die Verbindlichkeiten, die die meisten Firmen zerstören. Weiterhin sei es entscheidend, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten und alles dafür zu geben, die schlechten Zeiten zu überstehen.© Redaktion GoldSeiten.de