SPDR Gold Trust: Bisher in dieser Woche Abflüsse

Nachdem der SPDR Gold Trust vergangene Woche noch Anstiege verzeichnen konnte, sind die Bestände in dieser Woche bisher deutlich gesunken. Am Montag kam es zu Abflüssen von 5,32 Tonnen und am Dienstag von 5,03 Tonnen.Der weltweit größte Gold-ETF verfügt laut den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com damit aktuell über Bestände von 854,30 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 25. September: 856,08 t• 26. September: 862,58 t• 27.-29. September: 864,65 t• 2. Oktober: 859,33 t• 3. Oktober: 854,30 t© Redaktion GoldSeiten.de