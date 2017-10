Mustang Resources Ltd.: Gesetzliche Gesamtjahresabschlüsse

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) (FRA: GGY) setzte weiterhin die Entwicklung seiner neuen Bestände fort, nämlich die der Rubin- und Graphit-Explorationsprojekte in Mosambik mit einem Schwerpunkt auf dem Montepuez Rubin-Projekt.Wesentliche Kapitalbeschaffungen haben es dem Unternehmen ermöglicht, einen neuen Rubinbestand zu erwerben und seine Konzernbilanz weiter zu stärken.Ein weiterer Erkundungserfolg beim Montepuez Rubin-Projekt hat es dem Unternehmen ermöglicht, das Massenproben- und Explorationsprogramm schnell voranzutreiben. Der frühe Erfolg hat das Unternehmen dazu veranlasst, in den Ausbau und die Erweiterung seiner Massenprobenahme-Anlage, die 1500 Tonnen pro Tag (tpd) verarbeiten kann, zu investieren was zusätzliche Kapitalaufwendungen erforderte. Da aber bereits Rubine aus den flachen Kiesschichten abgebaut wurden, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass der Explorationserfolg anhalten wird. Das Unternehmen hat sich auch verpflichtet, zusätzliche Ressourcenbestimmungen für die Grafitlizenzen vorzunehmen, die auf die Abgrenzung einer ersten vermuteten JORC-Ressource (maiden JORC Indicated and Inferred Mineral Resource) abzielen sowie im Anschluss daran, eine Scoping-Studie fertigzustellen.Um den Jahresbericht zu sehen, besuchen Sie bitte: http://abnnewswire.net/lnk/NB5019JYDie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert. Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus vier Lizenzen. Diese umfassen ein Gebiet von 19.500 Hektar, das neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc (LON: GEM) im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt.Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtigen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Gegenwärtig werden Ziele von hoher Priorität identifiziert und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Mustang ist auch an sieben Graphit-Lizenzen im Balama-Gebiet von Mosambik beteiligt, wo es bei seinem Caula-Projekt ein Tier 1 Lamellengraphitvorkommen von hoher Qualität entdeckt hat.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter http://www.mustangresources.com.au.Geschäftsführer: Christiaan JordaanE: info@mustangresources.com.auT: +61-2-9239-3119Medienarbeit & Investor Relations: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474