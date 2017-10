European Lithium Ltd.: Notierung an der Wiener Börse

5. Oktober 2017 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR) (WBAG: ELI) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für die Notierung an der Wiener Börse (WBAG) zugelassen wurde und dass seine Stammaktien im Zweitlisting unter dem Tickersymbol ELI notiert sind. Es wird erwartet, dass der Handel an der WBAG am 9. Oktober 2017 aufgenommen wird.EUR ist das erste australische Unternehmen, dem die Ehre zuteilwird, eine Zulassung an der WBAG zu erhalten. Die Zulassung an der WBAG ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen; sie wurde angestrebt, um die Zugänglichkeit des Unternehmens und seines im österreichischen Wolfsberg angesiedelten Lithiumprojekts für europäische Investoren zu erhöhen. Dank der Notierung an der WBAG sind institutionelle und vermögende private Investoren aus Österreich, die bisher von Investments in das in Australien notierte Unternehmen ausgeschlossen waren, nunmehr in der Lage, in das Unternehmen zu investieren.Tony Sage, der Chairman von EUR, erklärte dazu wie folgt: Die Notierung verschafft dem Unternehmen einen enormen Vorteil, da sie uns in die Lage versetzt, neue Aktionäre aus diesem sehr wohlhabenden Investorenkreis zu rekrutieren. Ferner merkte er an: Die WBAG ist eine der ältesten Börsen der Welt, und wir erwarten, dass wir durch das Zweitlisting unsere Liquidität verbessern und einen breiteren Zugang zu Kapital erhalten werden, indem wir die Zugänglichkeit unseres erstklassigen Projekts Wolfsberg für potenzielle Investoren erhöhen.Das Unternehmen, das die Wiener Börse AG betreibt, wurde im Jahr 1771 gegründet, und die Wiener Börse ist eine der ältesten Börsen der Welt. Die Wiener Börse ist die treibende Kraft hinter einem transparenten österreichischen Kapitalmarkt. Die Wiener Börse stellt eine hoch moderne Infrastruktur und Technologie bereit, treibt die Produktinnovation voran und ergreift umfassende Maßnahmen zur Förderung der Unternehmenskultur in Österreich; dadurch leistet sie einen Beitrag zur Stärkung des inländischen Kapitalmarktes und zu dessen internationaler Wettbewerbsfähigkeit.Tony Sage, Non-Executive ChairmanBitte nutzen Sie unseren deutschsprachigen Investor Relations Service unter European.IR@europeanlithium.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!