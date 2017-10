Prize Mining Corp. beginnt mit Umweltbasisstudien in Erwartung der Entnahme von Großproben

Calgary, 5. Oktober 2017 (Marketwired) - Prize Mining Corp. ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSB:GR: FRANKFURT) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Umweltbasis- und Überwachungsprogramm auf seinen zusammenhängenden Goldliegenschaften Kena, Daylight und Toughnut begonnen hat. Die Liegenschaften befinden sich in der Nähe von Nelson im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia."Der Erhalt der Umweltbasisdaten und die laufende Überwachung der Wasserqualität sind wesentliche Voraussetzungen, um unser Projekt von der Explorations- zur Entwicklungsphase zu avancieren. Mit Blick auf dieses Ziel und die Bedeutung für Prize, eine positive gesellschaftliche Akzeptanz zu pflegen, hat das Unternehmen dieses Probennahmeprogramm begonnen", sagte Feisal Somjii, President und Chief Executive Officer. "Das Unternehmen ist voll finanziert und bewegt sich auf ein Bohrprogramm im Herbst mit Fokus auf Entdeckungen zu."Masse Environmental Consultanys Ltd. ("Masse") mit Sitz in Nelson half mit dem Entwurf des Programms zur Entnahme von Wasserproben für Grunddaten zur Wasserqualität an 16 Bächen, um deren Oberläufe in zwei lokalen Einzugsgebieten zu überwachen. Terralogic Exploration Inc. und Prizes Mitarbeiter wurden von Masse für die Probennahme geschult und haben während der letzten 3 Monate an allen 16 Probenpunkten die Wasserproben entnommen. Das Programm zur Wasserprobenentnahme ist dazu ausgelegt, den Basisgehalt an gelösten Stoffen und Feststoffen bei Hoch- und Niedrigwasser über ein Jahr zu liefern. Dies dient zur Identifizierung etwaiger bedenklicher Parameter und zur Überwachung von Veränderungen (wenn überhaupt) hinsichtlich der Entwicklungsaktivitäten in diesem Gebiet. Masse wird bei der Interpretation der Daten behilflich sein und die Ergebnisse werden für die Genehmigung eines aggressiven Großprobenprogramms im Jahr 2018 unerlässlich sein.Jarrod Brown, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung zugelassen. Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften.Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Walter Spagnuolo, Investor Relations,Tel. 403.236.2222 oder E-mail: walter@prizemining.comFolgen Sie Prize Mining Corp. auf FacebookFolgen Sie Prize Mining Corp. auf TwitterFolgen Sie Prize Mining Corp. auf LinkedInDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.