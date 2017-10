Rockcliff Copper Corp. erwirbt Goldkonzessionsgebiet in Snow Lake

Toronto, 5. Oktober 2017 - Rockcliff Copper Corp. (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCU) (FRANKFURT: RO0, WKN: A142TR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Goldpath Resources Corp. eine Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 % Eigentum) am Goldkonzessionsgebiet Berry Creek in Snow Lake, Manitoba unterzeichnet hat. Das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek ist auf dem Straßenweg rund 5 Kilometer von einer Goldverarbeitungsanlage mit 2.000 Tonnen pro Tag Kapazität entfernt und befindet sich im Bergbaucamp Snow Lake im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake in Zentral-Manitoba.Ken Lapierre, President und CEO von Rockcliff, sagte: Das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek ist unser viertes hochgradig mineralisiertes Goldkonzessionsgebiet, das sich im Zentrum eines erstklassigen vulkanogenen Massivsulfid-Bergbaucamps befindet, welches ursprünglich für sein Goldpotenzial bekannt war. Das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek beinhaltet zahlreiche Bereiche mit hochgradiger Goldmineralisierung, die in Ausbissen und Grabungen an der Oberfläche lokalisiert wurde. In historischen Diamantbohrungen unterhalb der Gräben wurde in goldhaltigem Intrusivgestein mit Quarzanreicherung ebenfalls hochgradige Goldmineralisierung durchschnitten. Die Goldmineralisierung steht Interpretationen zufolge mit Verwerfungsausläufern der wesentlichen regionalen Überschiebungszone Berry Creek innerhalb eines großen felsischen bis intermediären Intrusivkomplexes in Zusammenhang. Die potenziellen Zielgebiete im Goldkonzessionsgebiet Berry Creek weisen hochgradige Goldmineralisierung in Quarzerzgängen sowie geringgradige Goldmineralisierung im Intrusivgestein auf, das noch niemals untersucht worden ist. Unser Plan besteht darin, das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek anhand geophysikalischer Messungen, geologischer Arbeiten und Bohrungen im Jahr 2018 weiterzuentwickeln.1. Sichtbares Gold in Stichproben. Analyseergebnisse von Spuren bis zu 90,0 g/t Gold, 2,48 % Zink und 0,51 % Kupfer2. Bohrloch Snow-03 lieferte 3,8 g/t Gold auf 3,6 Metern ab 6,6 Meter Tiefe3. Bohrloch Snow-06 lieferte 4,7 g/t Gold auf 4,3 Metern ab 37,0 Meter Tiefe, einschließlich 19,0 g/t Gold auf 0,5 Metern4. Bohrloch Snow-17 lieferte 3,5 g/t Gold auf 4,0 Metern ab 17,5 Meter Tiefe, einschließlich 13,4 g/t Gold auf 0,5 MeternDas Goldkonzessionsgebiet Berry Creek weist unter anderem die folgenden Vorzüge auf:1) Hochgradige Goldmineralisierung: sichtbares Gold an der Oberfläche und hochgradige Goldwerte aus Bohrungen bis in 100 Meter Tiefe (vertikal)2) Geringgradige Goldmineralisierung: Potenzial für ein großes Goldmilieu mit niedrigen Gehalten3) Lage: 5 Kilometer Entfernung von einer Goldverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag im Bergbaucamp Snow Lake4) Geophysikalische Anomalien: unerprobte, auf Flugmessungen basierende Anomalien innerhalb des Konzessionsgebiets5) Basismetallpotenzial: Konzessionsgebiet ist von Basismetallproduktionsstätten und -lagerstätten umgebenRockcliff kann 100 % der Anteile am Goldkonzessionsgebiet Berry Creek erwerben, indem es dem Besitzer über einen Zeitraum von drei Jahren Barmittel in Höhe von insgesamt 140.000 $ zahlt:. 35.000 $ bei Vertragsunterzeichnung und drei Teilzahlungen von jeweils 35.000 $ pro Jahr. Das Unternehmen ist verpflichtet, im Laufe von fünf Jahren insgesamt 500.000 $ und mindestens 75.000 $ pro Jahr für das Konzessionsgebiet aufzuwenden, um die Option aufrechtzuerhalten. Der Besitzer erhält eine NSR-Lizenzbeteiligung (Net Smelter Royalty) von 2 % am Goldkonzessionsgebiet Berry Creek. Rockcliff kann die Hälfte dieser NSR (1 %) jederzeit für 500.000 $ je 0,5 % NSR erwerben. Für die verbleibende NSR-Beteiligung des Besitzers gilt ein Vorkaufsrecht zugunsten von Rockcliff.Ken Lapierre P.Geo., der President und CEO von Rockcliff und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der im NI 43-101 festgelegten Aufsichtserfordernisse Kanadas, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten, die als Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen, gelesen und genehmigt. Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung eines Portfolios von unerschlossenen Metalllagerstätten mit hervorragenden Erzgehalten im aussichtsreichen Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake in zentraler Lage in Manitoba konzentriert. Das unternehmenseigene Projektportfolio mit mehr als 45.000 Hektar Grundfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des Bergbaucamps Snow Lake und beherbergt die unerschlossenen Kupferlagerstätten mit NI 43-101-konformen Ressourcen mit dem höchsten Erzgehalt (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) und die unerschlossenen Zinklagerstätten mit Ressourcen mit dem höchsten Erzgehalt (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Fallwinkel). Die Projekte des Unternehmens beherbergen auch Manitobas erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte (Goldkonzessionsgebiet Laguna), drei weitere goldreiche Konzessionsgebiete (SLG, DSN und Berry Creek), eine NSR-Gebührenbeteiligung (Net Smelter Royalty) am Konzessionsgebiets Tower (Kupferlagerstätte T-1), das 2019 in Produktion gehen soll, und die oberflächennahe Zinklagerstätte MacBride nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba).Rockcliff Copper Corp.Ken Lapierre, P.Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752klapierre@rockcliffcoppercorp.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOTel: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!