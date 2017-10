Trigon Metals Inc. beginnt Bohrprogramm auf ihrer Mine Kombat

TORONTO, 4. Oktober 2017 (Marketwired) - Trigon Metals Inc. Trigon Metsals Inc. (TSX Venture: TM) ("Trigon" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Bohrprogramm (angekündigt am 5. September 2017) begonnen hat. Ein erstes Bohrgerät wurde am 3. Oktober 2017 auf das Bohrgelände verlegt.Das Bohrprogramm konzentriert sich auf die Gebiete Kombat Central und East, die das Unternehmen für einen Tagebau anvisiert. Das Hauptziel der ersten Phase des Programms sind Infill-Bohrungen zur Höherstufung der aktuellen Mineralressource von der Kategorie geschlussfolgert in die Mineralressourcenkategorie erkundet und angezeigt. Für diese Phase sind insgesamt 43 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.996m geplant. Es wird erwartet, dass die Infill-Bohrungen innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen werden.Danach plant das Unternehmen ein weiteres Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressource. Dieses dreiphasige Programm umfasst zusätzliche 34 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.437 m.Das vollständige Bohrprogramm und Protokolle der Bohrungen, Probennahme und QA/QC wurden von Minxcon (Pty) Ltd entworfen, um die Einhaltung der Datensammlungsvorschriften für Ressourcenmodellierungen zu gewährleisten.Stephan Theron, President und CEO von Trigon, sagte: "Trigon erreicht auf dem Weg zur Produktion weiterhin seine anvisierten Meilensteine. Wir freuen uns auf die Ergebnisse des Bohrprogramms, die in den nächsten paar Wochen eintreffen sollten." Trigon ist ein kanadisches börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Kernaktivitäten sich auf Kupferbetriebe in Namibia, eine der aussichtsreichsten Kupferregionen der Welt, konzentrieren. Dort hat das Unternehmen beachtliche Assets mit signifikantem Potenzial. Das Unternehmen besitzt weiterhin eine 80-%-Beteiligung an fünf Bergbaulizenzen in den Otavi Mountains, ein Gebiet in Namibia, das für seine hochgradigen Kupferlagerstätten weithin anerkannt ist. Innerhalb dieser Lizenzen liegen drei ehemalige produzierende Minen einschließlich der Vorzeigeliegenschaft des Unternehmens, die Mine Kombat.Trigon Metals Inc.Blake Hylands, Investor RelationsTel. +1 (416) 216 5445bhylands@trigonmetals.comwww.trigonmetals.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.