BofA Merrill Lynch: Neue Preisprognosen

Wie Reuters meldet, haben die Analysten von Bank of America Merrill Lynch ihre Edelmetallpreisprognosen für die Jahre 2017 und 2018 aktualisiert.Demnach rechnet die Bank of America in diesem Jahr nur noch mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.265 US-Dollar je Unze. Die Vorhersage für das Jahr 2018 wurde ebenfalls gesenkt - und zwar auf 1.300 USD je Unze.Auch bei Silber prognostiziert die Bank nun niedrigere Preise als zuletzt. Den Durchschnittspreis sieht sie 2017 bei 17,01 US-Dollar je Unze und 2018 bei 17,27 US-Dollar je Unze.Die Vorhersage für den durchschnittlichen Palladiumpreis haben die Analysten indes angehoben. 2017 rechnen sie nun mit im Schnitt 835 US-Dollar je Unze und 2018 mit 850 US-Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de