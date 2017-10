Warum der deutsche Goldinvestmentmarkt boomt  WGC-Bericht

Der World Gold Council veröffentlichte gerade einen neuen Bericht mit dem Titel "Germany's golden decade", in welchem der deutsche Goldmarkt unter die Lupe genommen wird.Wie die Analysten erklären, war der Goldinvestmentmarkt in Deutschland bis zum Jahr 2008 sehr klein. So belief sich die durchschnittliche jährliche Nachfrage nach Münzen und Barren in den Jahren 1995 bis 2007 auf gerade einmal 17 Tonnen. In einigen Jahren übertrafen die Verkäufer sogar die Käufer, und nach der Jahrtausendwende gaben einige Banken ihr Edelmetallgeschäft komplett auf.Im Jahr 2009 erfolgte der große Wandel und der deutsche Goldinvestmentmarkt wurde zu einem der größten weltweit. Die jährliche Nachfrage nach Münzen und Barren vervierfachte sich von 36 Tonnen im Jahr 2007 auf 134 Tonnen im Jahr 2009. Seither floriert der Markt. Die Münzen- und Barrennachfrage bleibt kontinuierlich über 100 Tonnen pro Jahr und der ETC-Markt lockt immer mehr Anleger an.Laut WGC flossen im vergangenen Jahr 6,8 Mrd. € in deutsche Goldinvestmentprodukte.Die Autoren des Berichts beschäftigten sich auch mit der Frage, warum ausgerechnet die Deutschen ein derart hohes Interesse an Goldanlagen haben. Zu den Gründen sollte ein durch die europäischen Krisen deutlich gesunkenes Vertrauen in Banken gehören sowie die Geldpolitik der EZB. Hinzu käme, dass die Deutschen ein hohes Bewusstsein für mögliche Wertverluste von Fiatwährungen besitzen. Immerhin habe das Land in den letzten 100 Jahren acht verschiedene Währungen durchlaufen.Den vollständigen Bericht können Sie in englischer Sprache hier herunterladen © Redaktion GoldSeiten.de