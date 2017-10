CIBC rechnet mit weiter sinkendem Goldpreis

Wie Kitco berichtet, geht die CIBC davon aus, dass die Goldpreise weiter sinken werden. Die kanadische Bank glaubt, dass die Federal Reserve zum Jahresende einen Zinsschritt in Angriff nehmen möchte, der Markt dies aber noch nicht ausreichend eingepreist habe.Die Analysten erklären, dass sie einem Umfeld steigender Zinsen auch zuletzt keine Fans von Gold waren, geben aber zu, dass "die Schwäche des US-Dollars – gemeinsam mit dem allgemeinen Aufschwung der Metallpreise – als stärkerer Katalysator für die Preise fungierte als erwartet."Da sie mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank und einer weiterhin milden Inflation ausgehen, prognostizieren die Analysten in näherer Zukunft aber ein geringes Interesse an Assets wie Gold. Zum Jahresende 2018 sehen die den Goldpreis entsprechend bei 1.250 USD je Unze. Bis Ende 2019 sollte der Preis ihrer Einschätzung nach sogar auf 1.225 USD zurückgehen.Silber könnte sich etwas besser entwickeln, da es weniger vom US-Dollar und den Leitzinsen abhängig sei als Gold.© Redaktion GoldSeiten.de