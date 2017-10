Goldexperte: Das Ende der Finanzwelt steht nicht kurz bevor

Im Gegensatz zu anderen Experten glaubt Ian Telfer nicht an die nahende größte Finanzkrise der Geschichte bzw. das bevorstehende Ende der Finanzwelt.Wie der Chairman von Goldcorp, eines der größten Goldproduzenten der Welt, gegenüber Daniela Cambone von Kitco News während der Branchenveranstaltung Mines & Money in Toronto erklärt, existieren aber dennoch einige Dinge, die zu ernstzunehmenden Problemen führen könnten.Als Beispiel erklärt er: "Die ungedeckten Staatsverbindlichkeiten sind wahrscheinlich der allergrößte schwarze Schwan da draußen. Denn all die Rentner auf der ganzen Welt gehen davon aus, dass sie ihre Renten beziehen werden, aber das Geld ist gar nicht da. Das wird eine riesige Krise. Wie das gelöst werden soll, weiß ich nicht."© Redaktion GoldSeiten.de