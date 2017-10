Goldimporte der Türkei 2017 auf Rekordniveau

Im September dieses Jahres hat die Türkei mehr Gold importiert als im August, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ergibt sich ebenfalls ein Anstieg. Dies geht aus den Daten hervor, die die türkische Börse Borsa Istanbul am Freitag veröffentlichte.Den Angaben zufolge stiegen die Goldimporte im September von 23,5 Tonnen Gold im Vormonat auf 28,5 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichneten die Goldimporte im September ein noch stärkeres Plus: 2016 hatte die Türkei im gleichen Monat 7,1 Tonnen Gold eingeführt.Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Goldimporte ganze 289,7 Tonnen, ein Rekord – zumindest seit 1996, dem Jahr bis zu welchem die offiziellen Daten zurückreichen.Die Importe von Silber sind im September dagegen sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Den Angaben zufolge führte die Türkei im September insgesamt nur 5,0 Tonnen Silber ein, verglichen mit 41,3 Tonnen im August. Gegenüber dem Vorjahresmonat, in welchem 22,7 Tonnen des weißen Metalls importiert worden waren, ergibt sich ebenfalls ein deutlicher Rückgang.© Redaktion GoldSeiten.de