Nasdaq shorten und Silber kaufen - Michael Belkin

Der US-Aktienmarkt erklimmt immer neue Höhen, und aus eben diesem Grund könnte eine Umorientierung sinnvoll sein. Dies erklärt Michael Belkin, am Rande der Verantsaltung Mines & Money in Toronto gegenüber Kitco-Moderatorin Daniela Cambone.Der Autor von The Belkin Report rät zum Kauf von Silber, da die Nasdaq eine riesige Blase sei. Das weiße Metall habe die starke Liquidation bereits hinter sich, die der Nasdaq bevorstehe. Weiterhin geht er davon aus, dass Silber sich besser entwickeln wird als Gold.Ein Investment in Edelmetallaktien ist laut Belkin ebenfalls empfehlenswert. Er erwähnt hierzu Pan American Silver Newmont Mining und First Majestic © Redaktion GoldSeiten.de