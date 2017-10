Harte Gold Corp.: Erfolgreicher Abschluss Phase 1 der Untertageminenentwicklung in Sugar Zone

Toronto, 6. Oktober 2017 - Harte Gold Corp. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Phase 1 der Untertageminenentwicklung in der Sugar Zone erfolgreich abgeschlossen hat. Harte Gold hat jetzt insgesamt 100.000 Tonnen Erz in der Mine Sugar Zone abgebaut.Der Abbau erfolgte in zwei Stufen, wobei Technica Group Inc. ("Technica") mit der Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone beauftragt wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. Juli 2016). Diese Arbeiten wurden im März 2017 erfolgreich abgeschlossen. Technica begann anschließend im Rahmen der Produktion der Phase 1 mit dem Abbau von 30.000 Tonnen (siehe Pressemitteilung vom 8. Mai 2017). Das Erz wird zurzeit abgebaut und an der Oberfläche auf Halde geschüttet."Die vorbildliche Leitung und das Engagement von Technica als echter Partner von Harte Gold führte zur erfolgreichen Durchführung ohne signifikante Zwischenfälle", sagte Steve Ball, Betriebsleiter der Mine Sugar Zone. "Dies ist der Beweis für das richtige Maß an Engagement und Kooperation zwischen beiden Unternehmen während der vergangenen zwei Jahre."Harte Gold und Technica konzentrieren sich jetzt auf die Installation der kritischen Serviceeinrichtungen der Untertagemine einschließlich der Stromversorgung und Belüftung unter Tage. Die Arbeiten vor Ort werden den bereits laufenden Bau der Aufbereitungsanlage einschließen. Die Wiederaufnahme der untertägigen Entwicklungsarbeiten und des Abbaubetriebs wird im zweiten Quartal 2018 erwartet.Harte Gold arbeitet ebenfalls an einer Aktualisierung des Ressourcenmodells und an einem technischen Bericht, welche eine erweiterte Lagerstätte Sugar Zone und die neu entdeckte Lagerstätte Middle Zone einschließen werden. Das aktualisierte Ressourcenmodell wird für diesen Teil der Lagerstätte Sugar Zone die erkundeten und angezeigten Ressourcen zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 500m sowie die geschlussfolgerten Ressourcen für diesen Teil der Sugar Zone von 500m bis 1.000m Tiefe sowie die gesamte Lagerstätte Middle Zone einschließen.Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte: "Die von Technica bis dato durchgeführten Arbeiten haben das Unternehmen in eine ausgezeichnete Lage versetzt, da das Abbauverfahren, die Betriebskosten, die Erzverdünnung und Ausbringung ermittelt wurden und die Installation der kritischen Serviceeinrichtungen der Untertagemine wird die Grundlage für die volle kommerzielle Produktion bieten. Ferner möchte ich einen unserer wichtigen Auftragnehmer, Kabi Lake Forest Products Inc. ("Kabi") besonders hervorheben. Kabi hat seit 2009 an dem Projekt gearbeitet und unsere 20km lange Zufahrtsstraße und den größten Teil der Infrastruktur auf dem Minengelände gebaut sowie allgemeine Auftragsarbeiten an der Oberfläche durchgeführt. Was wir bis dato erreicht haben, ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte für Harte Gold und alle ihre Partner." Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen und eine Abbaugenehmigung für Phase 1 erhalten hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 umfasst eine angezeigte Ressource von 980.900 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte Ressource von 580.500 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht gedeckelt). Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.