Mustang Resources Ltd.: Bestand übersteigt 350.000 Karat, Abbaurecht erteilt

Sydney, Australia (ABN Newswire) - Mustang Resources (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) (FRA: GGY) freut sich bekanntzugeben, dass sein Rubinbestand stark auf 352.260 Karat angewachsen ist. Damit befindet sich das Unternehmen in einer herausragenden Position im Vorfeld seines ersten Rohrubin-Angebots, das zwischen dem 27. und 30. Oktober 2017 in Port Louis, Mauritius, stattfinden wird.- Mustang wird nun etwa doppelt so viele Karat anbieten wie ursprünglich anvisiert- Mehr als 40 global führende Rubin-Einkäufer haben sich offiziell für das Angebot angemeldet, wobei weitere Anmeldungen immer noch eingehen.- Mit der Erteilung seines ersten Abbaurechts beim Montepuez Ruby-Projekt sichert Mustang ein 25-jähriges Besitzrecht- Dieses gesicherte Besitzrecht ebnet den Weg für Mustang, seine geplanten Erweiterungen der Verarbeitungsanlage nach seinem ersten Angebot durchzuführenDas äußerst erfolgreiche Programm bedeutet, dass Mustang etwa doppelt so viele wie die damals bei der Auswahl des Verkaufsdatums ursprünglich anvisierten 200.000 Karat anbieten wird.Mustang erreichte im September einen neuen Produktionsrekord: 27.131 Karat wurden aus 47.160 Tonnen abgebaut, die mit gleichbleibenden Zufuhr-Graden von ca. 50 bis 60 Karat pro 100 Tonnen verarbeitet wurden. Damit betrug der zurückbehaltene Anlagenvorrat zum 5. Oktober 2017 insgesamt 55.815 Tonnen. Darüber hinaus wurden aus dem handwerklichen Entwicklungsprogramm weiterhin sehr gute Ergebnisse erzielt, dank des Erfolges bei der Implementierung mobiler Verarbeitungsgeräte und der verbesserten Prozesswasserversorgung.Mustang freut sich bekanntzugeben, dass sich 42 weltweit führende Rubin-Einkäufer aus Thailand, Indien, Sri Lanka, Hongkong und Europa offiziell zur Teilnahme am Angebot angemeldet und Angebotsvereinbarungen unterzeichnet haben. Zusätzlich zu den Rubin-Einkäufern wurden Vertreter der mosambikanischen Regierung eingeladen, am Angebot teilzunehmen.Die Strategie von Mustang, eine starke, nachhaltige Produktion und Cashflow zu etablieren, wurde auch durch die Erteilung des Abbaurechts 8921C durch das Ministerium für Mineralien und Energie untermauert. Diese Zulassung ist das erste Abbaurecht, das dem Unternehmen bei Montepuez erteilt wurde und ist bis zum 13. September 2042 gültig. Es ersetzt die Explorations- und Prospektionslizenz 4143L und sichert ein 25-jährige Besitzrecht, wodurch der Weg für geplante Kapazitätserhöhungen nach dem ersten Angebot geebnet wird.Um die Bekanntgabe auf Englisch zu lesen, gehen Sie bitte zu: http://abnnewswire.net/lnk/42164H5XDie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX:MUS) (FRA:GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter www.mustangresources.com.au.Geschäftsführer: Christiaan JordaanE: info@mustangresources.com.auT: +61-2-9239-3119Medien- & Investorenbeziehungen: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474