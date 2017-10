Marktstratege: Geopolitische Situation führt zu Goldinvestments

In der Sendung " Bloomberg Markets " sprach Tim Evans gestern mit Moderator Mark Barton über die Goldpreisentwicklung und die Aussichten für den US-Dollar. Laut dem Chef-Marktstrategen der Long Leaf Trading Group sehen mittel- bis langfristig orientierte Anleger momentan diverse Argumente für den Goldbesitz.Entscheidend sei hier vor allem das geopolitische Umfeld. Evans nennt diesbezüglich die Entwicklungen in Spanien bzw. Katalonien, den Iran-Konflikt und die zunehmenden Spannungen mit Nordkorea.Sollte sich einer dieser Konflikte ausdehnen, könnte dies ernstzunehmende Konsequenzen für die globalen Märkte haben, so der Analyst.© Redaktion GoldSeiten.de