Peru: Goldproduktion im August gestiegen

Die Goldproduktion Perus belief sich im August dieses Jahres auf 13.529 kg. Nach Angaben, die das Ministerium für Minen und Energie in dieser Woche veröffentlichte, stellt dies einen Anstieg von 6,2% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres dar, als 12.735 kg des gelben Metalls gefördert wurden. Die Silberproduktion verringerte sich indes von 382,2 t im August 2016 auf 366,9 t im diesjährigen August und verzeichnete damit ein Minus von 4,0%.Insgesamt belief sich der Ausstoß der peruanischen Goldminen in den ersten acht Monaten des Jahres auf 98.665 kg und sank damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,5%. Die Silberproduktion betrug im gleichen Zeitraum 2.890 t, was einem Minus von 0,7% im Vergleich zum Jahr 2016 entspricht.Ein Plus wurde im Zeitraum Januar bis August bei der Gewinnung von Zink (+11,2%), Kupfer (+4,2%), Molybdän (+7,0%) und Eisen (+9,6%) gemeldet. Rückläufig waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen der Ausstoß von Blei (-3,2%) und Zinn (-0,5%).© Redaktion GoldSeiten.de