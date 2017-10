Indiens Goldimporte im September angestiegen

Wie Reuters unter Berufung auf vorläufige Zahlen von Thomson Reuters GFMS meldet, sind die Goldimporte Indiens im September gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres angestiegen. Den Angaben des GFMS-Analysten Sudheesh Nambiath zufolge erreichten die Einfuhren im vergangenen Monat 48 Tonnen und erhöhten sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31%.Als Grund wird das hinduistisches Fest Dashahara genannt, welches dieses Jahr am 30. September gefeiert wurde, und nicht wie im vergangenen Jahr in den Oktober fiel.Trotzdem lagen die Importe im September unter dem bisherigen monatlichen Durchschnitt des Jahres, welcher bei 75 Tonnen liegt. Dies wird mit dem seit August auch für Schmuckverkäufer gültigen "Prevention of Money-Laundering Act" begründet. Die indischen Behörden haben die Gesetzesänderung, wonach Schmuckverkäufer bei Transaktionen über 50.000 Rupien persönliche Identifikations- oder Steuernummern der Kunden verlangen mussten, allerdings am vergangenen Freitag bereits wieder zurückgezogen.© Redaktion GoldSeiten.de