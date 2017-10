Öl-Brent bestätigt den Widerstand bei rund 58,00 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nach kurzem Ausflug gen Süden berabbelte sich der Ölpreis der Sorte Brent im Juni. Nach der Rückkehr über die zuvor durchschlagene Unterstützungszone von rund 46,50 USD schossen die Notierungen weiter hinauf und so wurde im September die Widerstandszone bei 58,00 USD je Barrel erreicht. Seither läuft eine Konsolidierung, welche durchaus nochmals in Richtung von 46,50 USD führen könnte.Einzig eine direkte Attacke über den Widerstand bei 58,00 USD hinaus könnte befreiend wirken. In der Folge wären weitere Zugewinne bis zum Niveau von 62,00 USD zu erwarten. Doch als wahrlich zäh ist der Widerstand rund um 58,00 USD zu bezeichnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.