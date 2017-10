Palladium: Mit neuem Schwung ans Jahreshoch

Palladium erreichte Anfang September ein neues Jahreshoch bei 1.001 USD und unterbrach im Anschluss den Anstieg der Vorwochen, der über den massiven Widerstand bei 908 USD geführt hatte. An diese Marke setzte der Wert im Rahmen einer Korrektur zurück und tendierte dort über Tage seitwärts. Gleichzeitig wurde Mitte September eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten, die die nachfolgenden Ausbruchsversuche der Käufer auf der Oberseite in die Schranken wies. Dennoch konnten die Bullen die 908 USD-Marke bislang verteidigen und Palladium zuletzt wieder deutlich in Richtung der Widerstände bei 950 und 966 USD antreiben.Aktuell befindet sich der Wert eingekeilt zwischen der Barriere bei 950 USD und der Unterstützung bei 908 USD. Eine weitere Abwärtsbewegung an diese Marke ist einzuplanen, ehe die Bullen die 950 USD-Marke erfolgreich attackieren und Palladium damit bis 966 USD und darüber bereits in Richtung 1.015 USD kaufen dürften. Ein Ausbruch über diesen Widerstand würde zudem Potenzial bis 1.065 und 1.090 USD eröffnen.Sollte der Wert dagegen in den nächsten Tagen nachhaltig unter 908 USD einbrechen, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiv, dem ein Abverkauf bis 872 USD folgen dürfte. Nach einem Pullback an die 908 USD-Marke wäre mittelfristig sogar mit Verlusten bis 830 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG