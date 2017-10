Starcore International Mines präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3.11.2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 2. und 3. November 2017 in München an unserem Stand mit der Nummer 70 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Starcore International Mines Ltd. (WKN: A2AACF; Symbol: V4JA) zu informieren.Neben guten Unternehmenszahlen ist Kontinuität und Aktionärsbetreuung ein wichtiger Bestandteil eines börsennotierten Unternehmens. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir, so wie im letzten Jahr, auch dieses Jahr die wichtigste europäische Publikumsmesse für Investments in Rohstoffe in München besuchen, so Robert Eadie, President und CEO von Starcore International Mines.- Starcore meldet Geschäftsergebnis für 1. Quartal 2018: https://goo.gl/j96j9J- Starcore ernennt neuen Chief Operating Officer: https://goo.gl/HhYgSS- Starcore meldet Rückzahlung von Anleihen im Wert von $ 4,5 Millionen: https://goo.gl/SU4YW4- Starcore schließt Grundstücksverkauf in Mexiko für 13,50 Mio. CAD ab: https://goo.gl/ikvZVpUm kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de Über seine Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., dem auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, und Altiplano Goldsilver S.A. de C.V., das die in Dienst gestellte Konzentratverarbeitungsanlage für Edelmetalle, Altiplano, in Matehuala, Mexiko betreibt, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Das Unternehmen besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Das Unternehmen besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.starcore.com.Für das Board:Robert EadieExecutive Chairman & CEOInvestor RelationsEvan EadieTelefon: (416) 640-1936