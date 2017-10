Gold und Goldforderungen der Zentralbanken des Eurosystems weiter gesunken

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte am gestrigen Dienstag den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 6. Oktober 2017.Wie aus der Meldung hervorgeht, hat sich sich die Position Gold und Goldforderungen per 6. Oktober 2017 gegenüber der Vorwoche um 3 Millionen Euro auf 379,044 Milliarden Euro verringert. Grund hierfür ist nach Aussage der EZB der Verkauf von Gold durch eine nationale Zentralbank des Eurosystems zur Herstellung einer Gedenkmünze.Nähere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de