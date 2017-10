Bravura Venture Corp.: Privatplatzierung in Höhe von 1.000.000 $

Vancouver, 11. Oktober 2017 - Bravura Ventures Corp. (CSE: BVQ, OTC: BRVVF, FRA: 23B) (Bravura oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit einem Gesamtbruttoerlös von $ 1.000.000 arrangiert hat. Die Privatplatzierung besteht aus 500.000 Einheiten zu einem Preis von $ 1,00 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von $ 500.000 und aus 400.000 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von $1,20 pro Aktie zu einem Bruttoerlös von $ 500.000.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb von zwölf Monaten zu einem Ausübungspreis von 1,25 Dollar zu einer Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.Jeder Warrant unterliegt den Bedingungen eines vorgezogenen Verfalls. Wenn die Stammaktien des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt nach Ablauf etwaiger Weiterverkaufsbeschränkungen in Zusammenhang mit den gezeichneten Aktien an der CSE an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 1,50 Dollar oder höher gehandelt werden, kann das Unternehmen die Inhaber darüber informieren, dass die Warrants 30 Tage nach einer solchen Bekanntgabe verfallen werden.Die Nettoeinnahmen aus der nicht vermittelten Privatplatzierung werden voraussichtlich als allgemeines Betriebskapital sowie für Erwerbe von Konzessionsgebieten und für die Exploration verwendet werden.Greg BurnsGreg Burns, Director800 - 1199 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6E 3T5Tel.: 604.283.1722Fax: 1.888.241.5996Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf von Bravura Ventures Corp. (das Unternehmen) erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!