Macquarie: Bullische Einschätzung zu Gold und Silber

Einer Meldung von Kitco News zufolge geht Macquarie davon aus, dass der Goldpreis im kommenden Jahr deutlich steigen wird. Die positive Einschätzung begründet der australische Finanzdienstleister mit einer schwächelnden US-Wirtschaft, einem schwächeren US-Dollar und politischen Risiken. Höhere Leitzinsen sollten sich weniger stark auswirken.Gold und Silber sollten sich in den nächsten 12 bis 24 Monaten als Outperformer zeigen, heißt es in einem gestern veröffentlichtem Rohstoffausblick der Bank.Allerdings räumen die Analysten ein, dass es kurzfristig durchaus zu weiteren Rücksetzern kommen könnte. Diese sollten aber nicht so ausgeprägt ausfallen wie im vergangenen Jahr.Laut Macquarie sollte der Gold im kommenden Jahr auf 1.400 USD ansteigen. Dieses Niveau wird der Preis den Analysten zufolge aber wahrscheinlich nicht deutlich übertreffen können.© Redaktion GoldSeiten.de