Firesteel Resources Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3.11.2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 2. und 3. November 2017 in München an unserem Stand mit der Nummer 12 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Firesteel Resources Inc. (WKN: 905365; ISIN: CA31822Q1037) zu informieren.Als aufstrebender Goldproduzent in Finnland, der kurz vor dem Produktionsstart steht, ist es uns auch wichtig, mit unseren bestehenden und potentiellen Aktionären in direktem Kontakt zu stehen.Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir auf der wichtigsten europäischen Publikumsmesse für Rohstoffinvestments in München ausstellen, so Michael Hepworth, President und CEO von Firesteel Resources Inc.- Firesteel Resources Inc. and Nordic Mines sign JV agreement for Laiva Mine in Finland: https://goo.gl/1U6ne2- Firesteel Resources Inc. Releases NI-43-101 Resource Estimate for the Laiva Gold Project, Raahe Finland: https://goo.gl/tguWht- Firesteel Resources Inc. Signs Letter of Intent for US$20.6 Million with Pandion Mine Finance: https://goo.gl/Qa2cHSUm kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.htmlMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de Die Firesteel Resources Inc. ist eine Junior Mining Company im Explorationsstadium, die sich zum Ziel gesetzt hat, aussichtsreiche Gold- und Basismetallprojekte in Kanada und anderen sicheren Gerichtsbarkeiten zu akquirieren. Am 7. April unterzeichnete das Unternehmen mit Nordic Mines AB einen JV-Vertrag, um die Nordic Mines Marknad zu betreiben und eventuell 100% dieser zu übernehmen. Die Nordic Mines Marknad gehört zu 100% der Nordic Mines OY, dem Betreiber der vormals produzierenden und vollgenehmigten Laiva Mine in Raahe, Finnland.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.firesteelresources.com.Michael HepworthPresident and Chief Executive OfficerTel.: (416) 419 5192mhepworth@firesteelresources.comwww.firesteelresources.com