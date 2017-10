INTL FCStone wird Teilnehmer bei Silberpreisbildung in London

Wie INTL FCStone Inc. gestern bekannt gab , darf seine Londoner Tochter INTL FCStone Ltd. künftig am Londoner Silberpreisfindungsmechanismus der London Bullion Market Association (LBMA) mitmischen.Im April wurde INTL FCStone bereits als Teilnehmer der LBMA Gold Auction zugelassen.Bei der Silberpreisfestsetzung "LBMA Silver Price" wird unter Aufsicht der ICE Benchmark Administration ( IBA ) einmal täglich - 12:00 Uhr Londoner Zeit - ein Referenzpreis in US-Dollar ermittelt.Die anderen acht Teilnehmer sind Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, Jane Street Global Trading, JP Morgan Chase Bank N.A London Branch, Koch Supply and Trading LP, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta und Toronto Dominion Bank.© Redaktion GoldSeiten.de