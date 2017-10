Gefährlichster Moment unseres Lebens  Marktverhalten unerklärlich für Nobelpreisträger Thaler

Wie am Montag bekannt wurde, erhält Richard Thaler dieses Jahr den Nobelpreis für Wirtschaft. Im Bloomberg-Interview erklärte der US-amerikanische Verhaltensökonom nun, warum die aktuelle Lage am Aktienmarkt ihn beunruhigt.Thaler, der an der University of Chicago lehrt, erklärte, dass ihm die Selbstzufriedenheit des Marktes angesichts der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea und der politischen Ungewissheit in den USA Sorgen bereite."Wir scheinen uns in der gefährlichsten Zeit unseres Lebens zu befinden, und trotzdem scheint der Aktienmarkt ein Nickerchen zu halten," so Thaler. Er gibt zu, sich den kontinuierlichen Anstieg des Marktes und die extrem niedrige Volatilität nicht erklären zu können.Weiter gibt er zu bedenken: "Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin nervös, und Investoren scheinen dazu zu neigen, aufgeschreckt zu werden, wenn sie nervös sind. Doch aktuell scheint den Markt nichts zu erschrecken."© Redaktion GoldSeiten.de