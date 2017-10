Hecla Mining - Ausbruch nur vertagt?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company sackte im Handelsverlauf des Monats September, noch vor dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 5,47 USD), wieder zurück. Der mögliche Ausbruch wurde entsprechend vertagt und doch erlaubt das höhere Zwischentief rund um 5,00 USD durchaus neuerliches Potenizal in Richtung des SMA200. Notierungen 5,56 USD würden zudem Zugewinne bis 6,17 USD und ggf. darüber hinaus bis zum Widerstand bei 6,60 USD ermöglichen.Ein neuerliches und zu tiefes Abtauchen unter die runde Marke von 5,00 USD könnte hingegen die Gefahr einer größeren Schwäche bis 4,66 USD initiieren. Im Worst-Case könnten die Notierungen bis in den Bereich von 4,40 bzw. 3,90 USD abgeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.