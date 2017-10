Ceylon Graphite unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme eines ortsansässigen Graphitunternehmens

Loch-NY X Z AzimutWinkeLochtieTiefe Tiefe Beschreibung

r. l fe ab bis



PLB000850340448516 345 -66 150,1

1



PLB00085035644497 330 -66 193,5

2



PLB000850369448459 326 -66 75,2 65 65,05 Graphitfraktur

3



72 72,05 Graphitfraktur



PLB000850373448459 328 -66 200 41 41,05 Graphitfraktur

4



63,7 66 Zone mit

Graphitminera

lisierung



67,5 67,8 30 cm Graphitg

ang



78 78,05 Graphitfraktur

88,2 88,25 Graphitfraktur

90,57 91,07 50 cm

Graphitgang



102 102,4 40 cm

Graphitgang



117 117,05Graphitfraktur

PLB000850354448501 358 -77 195,3

5



PLB000850369448425 327 -50 250

6



PLB000850372448454 336 -50 159 65 65,05 Graphitfraktur

7



117,5 117,55Graphitfraktur

120 140 Zone mit

Graphitminera

lisierung



PLB000850373448459 327 -75 171,1 36 36,05 Graphitfraktur

8



38 38,4 40 cm

Graphitgang



PLB000850206448396 292 -50 147 78 78,05 Graphitfraktur

9





PLB001850206448396 292 -70 151,1

0



PLB001850172448357 285 -70 86,8

1



PLB001850171448358 285 -50 67,7 53,7 53,75 Graphitfraktur

2





PLB001850115448442 280 -50 172,45

3



PLB001850115448442 280 -70 183,6

4



PLB001850203448476 311 -80 74,85

5



PLB001850378448429 320 -50 103,85 68,9 68,95 Graphitfraktur

6



74,15 74,2 Graphitfraktur



PLB001850172448335 266 -70 27,2

7



PLB001850378448429 320 -80 156,8 83,5 83,55 Graphitfraktur

8





PLB001850172448335 275 -50 108,75

9



PLB002850418448462 330 -50 174,8 76,6 76,65 Graphitfraktur

0





PLB002850419448463 330 -80 88,5

1



68 68,05 Graphitfraktur

83,8 83,85 Graphitfraktur

PLB002850138448375 274 -60 199,82

2



PLB002850207448412 290 -60 171,45

3



PLB002850207448434 290 -85 253,4

4



PLB002850220448360 265 -70 292,8

5



PLB002850138448406 265 -60 328,4 28 31,7 Zone mit

6 Graphitminera

lisierung





PLB002850129448356 265 -60 167,54

7



PLB002850206448396 290 -60 186,65

8



PLB002850129448356 265 -60 83,54

9



PLB00385020644396 290 -70 376,7 99 99,05 Graphitfraktur

0

11. Oktober 2017 - Ceylon Graphite Corp. (Ceylon) (TSX-V: CYL) (OTC: CYLYF) (FWB: CCY) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet hat, um sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von JADS Enterprises (Private) Ltd. zu übernehmen. JADS ist ein ortsansässiges Bergbauunternehmen in Sri Lanka, das fünf Graphitexplorationseinheiten (Graphite Exploration Grid Units/GRIDs) und eine Explorationslizenz in der Region Malsiripura/Kurunegela im Zentrum von Sri Lanka besitzt. Mit der Übernahme von JADS wird Ceylon das Gesamtportfolio seiner GRIDs in Sri Lanka von 116 auf 121 erhöhen.Historische Bohrdaten aus über 30 Explorationslöchern des Standorts Panliyadda lassen darauf schließen, dass in diesen 5 GRIDs mit hoher Wahrscheinlichkeit hochwertiger Graphit aus Erzgängen/Stückerz enthalten ist. Diese Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:Nach Abschluss der Übernahme hat Ceylon die Absicht, in begrenztem Umfang Bohrungen am Standort Panliyadda der Konzession Malsiripura durchzuführen, um die Graphitmineralisierung qualitativ und quantitativ zu bestätigen und einen Abbauplan zu entwickeln. Nach Abschluss der Bohrungen - vorausgesetzt, diese liefern positive Ergebnisse - hat Ceylon die Absicht, eine Bergbaulizenz der Klasse B zu beantragen, damit letztendlich ein Bergbaubetrieb errichtet werden kann.Ceylon freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Herr Janaka Ratnayake zum Betriebsleiter (General Manager of Operations) von Ceylon Graphite in Sri Lanka bestellt wurde. Herr Ratnayake wird für alle Explorations- und Bergbauagenden des Unternehmens in Sri Lanka verantwortlich zeichnen.Herr Ratnayake ist ein äußerst erfahrener Bergbauingenieur und Bergbaumanager und gilt als Experte für den Graphitbergbau. Seine Karriere begann im Jahr 1996 bei Graphit Kropfmühl GmbH, einem Unternehmen von AMG, wo er als Ingenieur in der Graphitmine Bogala arbeitete. Herr Ratnayake war mehr als 10 Jahre lang beim Geological Survey and Mines Bureau (GSMB) als Bergbauingenieur bzw. leitender Bergbauingenieur tätig. In Australien bekleidete er verschiedene Führungsposten im Bergbau und leitete bis vor kurzem bei Kahatagaha Graphite Lanka Limited die größte Graphitmine in Sri Lanka.Bharat Parashar, Chief Executive Officer von Ceylon Graphite, erklärte: Wir heißen Janaka im Team von Ceylon herzlich willkommen. Seine Erfahrungen und Führungsqualitäten werden uns bei unseren operativen Aufgaben maßgeblich unterstützen. Unsere Arbeiten verlaufen nach Plan, nur etwas langsamer, da die Monsunwinde diesmal stärker ausgefallen sind als erwartet. Trotz dieser Verzögerungen gehen wir davon aus, dass wir noch vor Ende des Kalenderjahres mit der Produktion beginnen können. Es ist zu erwarten, dass Ceylon mit der Übernahme von JADS seine Ressourcenbasis deutlich vergrößern wird und dies auch positive Impulse für den Graphitmarkt bringt, der dadurch rascher mit mehr Graphit beliefert werden kann.Der Graphitmarkt verzeichnet nach wie vor ein sehr positives Wachstum. Laut einer aktuellen Statistik von Allied Market Research lag der Marktwert von Graphit im Jahr 2015 bei 13.004 Millionen $ und dürfte bei einer jährlichen Zuwachsrate von rund 5,4 % bis zum Jahr 2022 rund 18.769 Millionen $ erreichen. Die wichtigsten Treiber dieses prognostizierten Wachstums sind nach wie vor der Markt für Elektroautos und die erneuerbaren Energien. Nachdem diese Branchen ein anhaltendes Wachstum aufweisen, wird auch der Marktwert von hochwertigem Graphit, der vor allem in Sri Lanka zu finden ist, weiter steigen.Robert Marvin, P. Geo (ONT) hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben. Herr Marvin ist ein Director von Ceylon. Ceylon Graphite Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Graphitvorkommen in Sri Lanka. Die Regierung von Sri Lanka hat dem Unternehmen die Explorationsrechte für eine mehr als 100 km² große Liegenschaft gewährt. Diese Explorationskonzessionen/GRIDs (jedes davon ist einen Quadratkilometer groß) erstrecken sich über Gebiete, in denen bereits ab dem frühen 20. Jahrhundert Graphit gefördert wurde. Sie machen die Mehrheit der bekannten Graphitvorkommen in Sri Lanka aus. Sri Lanka verfügt bekanntlich über einen der reinsten Graphite der Welt und hat derzeit einen Anteil von weniger als 1 % an der weltweiten Graphitproduktion.Weitere Informationen über Ceylon finden Sie auf www.ceylongraphite.comBharat Parashar, Chairman & Chief Executive Officerinfo@ceylongraphite.comCorporate Communications (PR-Abteilung)(604) 559-8051Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (laut Definition dieses Begriffes in den geltenden Wertpapiergesetzen), die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die Gesamtzahl der in Besitz von Ceylon befindlichen GRIDs; Ceylons Pläne im Hinblick auf weitere Bohrungen und die Entwicklung eines Abbauplans; Ceylons Absicht, eine Bergbaulizenz der Klasse B zu beantragen und einen Bergbaubetrieb zu errichten; den von Ceylon geplanten Produktionsbeginn; die von Ceylon erwarteten Graphitmengen, mit denen der Markt zunächst beliefert werden soll; das prognostizierte Wachstum der internationalen Graphitbranche sowie das Wachstum des Marktwerts von hochwertigem Graphit. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Dazu zählt auch die Annahme, dass im Rahmen der Bohrungen hochwertige Graphitvorkommen bestätigt werden können; dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen werden; dass sich die vorhandenen Bohrdaten als korrekt erweisen werden; dass es zu keinen unerwarteten Verzögerungen oder Kosten kommt, die einen wesentlichen Einfluss auf Ceylons Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten haben werden; dass sich die Metallpreise nicht wesentlich zum Nachteil entwickeln; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen - wie z.B. eine Bergbaulizenz der Klasse B und eine Bergbaulizenz der Klasse A - erteilt werden; und dass der Markt im Allgemeinen und die Branchen der Elektroautos und der erneuerbaren Energien im Besonderen auch weiterhin hochwertigen Graphit benötigen werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, zählen: das Nichtzustandekommen einer endgültigen Übernahmevereinbarung; ungenaue Ergebnisse aus den Bohrungen; dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen nicht oder nicht zeitgerecht erteilt werden; keine ausreichende Finanzierung; eine allgemeine Wirtschaftskrise; Kursschwankungen an den Börsen; Arbeiterstreiks; politische Unruhen; Änderungen bei den für Ceylon maßgeblichen Bergbauvorschriften; die Nichteinhaltung von Umweltauflagen; eine Verschlechterung der Marktlage; und der Bedarf der Industrie an hochwertigem Graphit. Ceylon weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgelisteten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und Ceylon Graphite ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!