Group Ten Metals nimmt Greg Johnson und Gregor Hamilton in sein Board of Directors auf

Vancouver, 11. Oktober 2017 - Group Ten Metals Inc. (TSX-V: PGE, US-OTC: PGEZF, FSE: 5D32) (Group Ten oder das Unternehmen) freut sich, die Verstärkung seines Board of Directors durch die Ernennung von Greg Johnson zum Executive Chairman bzw. von Gregor Hamilton zum Non-Executive Director bekannt zu geben.Greg Johnson kann eine Erfahrung von 30 Jahren in der Bergbaubranche und zahlreiche Erfolge bei der Exploration, Erschließung und Finanzierung großer Grund- und Edelmetallprojekte vorweisen - von der Entdeckung bis hin zur umfassenden wirtschaftlichen Bewertung. Im Laufe seiner Karriere sammelte Herr Johnson eine umfassende Erfahrung auf den Kapitalmärkten und war auch an der Aufbringung einer Projektfinanzierung in Höhe von über 650 Millionen Dollar für seine Unternehmen sowie am Aufbau deren Aktionärsbasis und an der Gewinnung größerer institutioneller Anleger beteiligt.Herr Johnson begann seine Karriere bei Placer Dome Inc. (nunmehr Barrick Gold Corp. ), wo er unterschiedliche leitende Positionen bei Explorationsprojekten im In- und Ausland innehatte. Als einer der Gründer von NovaGold Resources und in seiner Funktion bei der Entdeckung und Weiterentwicklung der 40-Millionen-Dollar-Goldlagerstätte Donlin Creek in Alaska war Herr Johnson Teil jenes Teams, das von der PDAC mit dem Thayer Lindsay International Discovery Award ausgezeichnet wurde. Als President und CEO von South American Silver und Wellgreen Platinum leitete Herr Johnson die beträchtliche Erweiterung und Weiterentwicklung mehrerer großer Edel- und Grundmetalllagerstätten. Er fungiert zurzeit als Chairman und CEO von Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, US-OTC: MMNGF), einem Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, dessen Hauptaugenmerk auf hochgradiges Silber im Silbergebiet Keno Hill in Yukon (Kanada) gerichtet ist.Außerdem wurde Herr Johnson für sein Engagement für die Gemeinden und für nachhaltige Entwicklung gewürdigt, als er eng mit den First Nations, Native Corporations und regionalen Regierungen zusammengearbeitet hat. Zudem wurde er von der Regierung von Yukon für seine Leistungen im Bereich des Umweltmanagements mit dem Robert E. Leckie Award ausgezeichnet.Herr Johnson sagte: Angesichts des jüngsten Erwerbs des Projekts Stillwater West sowie angesichts eines umfassenden Landbesitzes und einer beträchtlichen Explorationsdatenbank im Stillwater Complex befindet sich Group Ten Metals in einer günstigen Lage, um ein führendes Explorationsunternehmen für Platingruppenelemente zu werden. Ich freue mich, ein Teil von Group Ten zu sein und ein Team zusammenzustellen, um diese großen Projekte mit beträchtlichem Potenzial weiterzuentwickeln und den Wert für die Aktionäre zu steigern.Gregor Hamilton kann eine Erfahrung von über 20 Jahren in der Bergbaubranche vorweisen - sowohl als Investmentbanker als auch als Explorationsgeologe. Sein umfassendes Know-how umfasst die Strukturierung von Transaktionen und die Beschaffung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen von börsennotierten und privaten Konzernen für Bergbauunternehmen, Unternehmensstrategie und F&Ü.Herr Hamilton begann seine Karriere in der Mineralexploration in Südamerika und arbeitete später elf Jahre lang als Investmentbanker in London und Sydney, wo er auf die Finanzstruktur und F&Ü spezialisiert war. Herr Hamilton ist ein erfolgreicher Unternehmer, hatte leitende geschäftsführende und unabhängige Director-Positionen bei börsennotierten und privaten Ressourcenunternehmen inne und war Mitbegründer und/oder Manager erfolgreicher Unternehmen in Kanada und Südamerika im Bereich des Bergbaus, aber auch in anderen Branchen, einschließlich der Agrarindustrie. Herr Hamilton besitzt ein BSc-Diplom in Geologie (Geology) von der University of Edinburgh sowie ein MSc-Diplom in Mineralprojektbewertung (Mineral Project Appraisal) von der Royal School of Mines, Imperial College.Herr Hamilton sagte: Das Team von Group Ten hat ein strategisches Portfolio an äußerst vielversprechenden Edel- und Grundmetall-Explorationsaktiva zusammengestellt, einschließlich Platingruppenelemente, Gold, Nickel und Kupfer. Diese Projekte befinden sich in unmittelbarer Nähe erstklassiger produzierender Projekte in fortgeschrittenem Stadium mit hervorragender Infrastruktur. Group Ten Metals hat die außergewöhnliche Möglichkeit, mit der Weiterentwicklung dieser Projekte und der Nutzung der Kernkompetenzen und der Expertise seines Teams einen echten Wert zu schaffen.President und CEO Michael Rowley sagte: Wir freuen uns, die Herren Johnson und Hamilton für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Ihr Know-how in den Bereichen Geologie, Kapitalmärkte, Unternehmensfinanzierung, Management und Unternehmensstrategie ist eine wertvolle Ergänzung, die es uns ermöglichen wird, in dieser Zeit mit einer günstigen Prognose für unsere angepeilten Metalle das nächste Kapitel der Entwicklung des Unternehmens aufzuschlagen.Das Unternehmen meldete außerdem, dass Garth Kirkham, P.Geo., P.Geoph., als Director zurückgetreten ist, um andere Herausforderungen zu verfolgen, einschließlich seiner Arbeit bei Kirkham Geosystems Ltd. Group Ten wird im Advisory Board des Unternehmens weiterhin auf die Expertise von Herrn Kirkham zurückgreifen.Michael Rowley sagte außerdem: Wir danken Garth für seine harte Arbeit im vergangenen Jahr und freuen uns, im Advisory Board nach wie vor auf seine Expertise zählen zu können. Group Ten Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung qualitativ hochwertiger Platin-, Palladium- und Goldexplorationsaktiva in Nordamerika gerichtet ist. Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen große Landpakete neben der Palladium-Platin-Mine Stillwater von Sibanye in Montana, dem Nickel-Platingruppenelement-Projekt von Wellgreen Platinum in Yukon sowie neben dem Goldprojekt Black Lake / Drayton im Gebiet Rainy River im Nordwesten von Ontario.Im Namen des Board of Directors Group Ten Metals Inc.Michael RowleyMichael Rowley President, CEO & DirectorEmail: info@grouptenmetals.comWeb: http://grouptenmetals.comTel: (604) 357 4790FAX: (888) 432 0075Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!