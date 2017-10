Gold: Schnallen Sie sich an!

Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.296 USD stieg der Goldpreis im September auf ein neues Jahreshoch bei 1.357 USD, konnte den bei 1.355 USD liegenden Widerstand jedoch nicht nachhaltig überwinden. In der Folge setzte eine Korrektur ein, die das Edelmetall bis an die zentrale Unterstützung bei 1.265 USD zurückdrückte. Nach einem harten mehrtägigen Kampf um diese Marke setzten sich schließlich die Bullen wie erwartet durch und treiben den Wert seit dem vergangenen Freitag in einer dynamischen Kaufwelle an den Widerstand bei 1.296 USD.Die 1.296 USD-Marke dürfte für die Käufer nicht ohne Weiteres zu knacken sein. Dennoch ist wahrscheinlich, dass der Goldpreis über die Hürde ansteigt und direkt bis 1.325 USD klettert. Darüber würde das Widerstandsniveau bei 1.355 USD attackiert werden. Ein Ausbruch über die Marke hätte sogar eine Rally bis 1.375 und 1.400 USD zur Folge.Eine vorherige kurze Korrektur bis 1.285 USD würde diese Chancen nicht mindern. Allerdings wäre bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die Marke Vorsicht geboten. In diesem Fall dürfte die 1.265 USD erneut angesteuert werden. Dort hätten die Bullen allerdings wiederum die besten Aussichten, den Aufwärtstrend der letzten Monate fortzusetzen. Erst ein Bruch der Unterstützung würde ein Verkaufssignal und Abgaben bis 1.226 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG