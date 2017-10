Für den Aktienmarkt schrillen die Alarmglocken

Ist ein großer Crash überfällig? Es scheint, als würde wieder jedermann Aktien kaufen. Und niemand interessiert sich für Edelmetalle. Mike Maloney glaubt, dass ein Zustand der Kapitulation erreicht wurde. Mike erläutert in diesem kurzen Video zwei Indikatoren, die auf eine nahe Kapitulation der Märkte hindeuten.Leider strömen Anleger in einen Markt, der seine Hochs erreicht, während sie eigentlich Edelmetalle kaufen sollten. Das Abwärtsrisiko für Gold und Silber ist stark begrenzt, für den Gesamtmarkt kann man das jedoch nicht behaupten. Stattdessen besteht für den Aktienmarkt ein extremes Abwärtsrisiko, während die Edelmetalle ein unbegrenztes Aufwärtspotenzial haben.In dem kurzen Video erklärt Mike die Bedeutung der sinkenden Verkäufe von Goldmünzen, zu sehen im folgenden Chart:Einige Edelmetallanleger sind frustriert durch die mangelnde Nachfrage nach Edelmetallen im Einzelhandel und die trägen Preise, während der Dow Jones Index sich weiterhin auf 50.000 zubewegt. Dies ist jedoch genau die richtige Zeit, Edelmetalle zu kaufen, wenn es die Mehrheit nicht tut.Mike Maloney erklärt in seinem Video "The Everything Bubble: CODE RED" weitere Details über den überstreckten Markt:© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 11. Oktober 2017 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.