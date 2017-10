Jayden Resources: Entdeckung neuer unterirdischer Zone mit hochgradiger Mineralisierung auf Silver Coin

Loch von bis MächtigkAu Ag Au Ag

Nr. (Met (Meteit (Gramm (Gramm (Unzen (Unzen

er er / / / /

) ) (Meter)

Tonne) Tonne) Tonne) Tonne)

SC17-4 28,7130,211,5 31,02 28,5 0,90 0,83

42



einsc28,7129,410,7 56,3 30,7 1,64 0,90

hl.



einsc29,4130,210,8 8,9 26,6 0,26 0,78

hl.





55,5456,741,2 6,97 38,3 0,20 1,12



64,2165,211 11,6 31,7 0,34 0,92



SC17-4 15,2817,8 2,5 22,95 13,1 0,67 0,38

43



einsc17,3 17,8 0,5 108,0 51,0 3,15 1,49

hl.





71,3477,566,2 8,44 20,4 0,25 0,60

einsc72,3477,565,2 9,22 23,6 0,27 0,69

hl.



einsc72,3473,591,5 15,5 42,2 0,45 1,23

hl.



einsc75,8977,561,7 12,37 23,72 0,36 0,69

hl.

Vancouver, 12. Oktober 2017 - Jayden Resources Inc. (JDN: TSXV) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse von Proben aus den ersten beiden Bohrungen im unternehmenseigenem Projekt Silver Coin im Nordwesten der Provinz British Columbia erhalten hat, die auf eine neue unterirdische Zone mit hochgradiger Mineralisierung hindeuten.Das Unternehmen hat im Rahmen des Bohrprogramms 2017 bisher 10 Diamantlöcher niedergebracht, Proben entnommen und protokolliert. Das Hauptaugenmerk gilt nun der Ausdehnung und dem Ausbau der bekannten Erzlinsen mit hochgradiger Goldmineralisierung in der nordwestlich gelegenen Hauptbrekzie sowie der Auffindung zusätzlicher Ziele in südlicher Richtung entlang des Streichens und möglicher Zonen mit annähernd paralleler Ausrichtung im Osten.- SC17-442: Durchschneidung einer neuen hochgradigen Zone an der Oberfläche und Kontinuität der Hauptzone in der Tiefe.- SC17-443: Durchschneidung einer neuen hochgradigen Zone an der Oberfläche und eines breiten westlichen Ausläufers der Hauptbrekzie in der Tiefe.- Im Rahmen des Programms wurden bisher 10 Löcher über insgesamt 5300 Fuß gebohrt.- Die Bohrziele im Bereich des nordwestlichen Ausläufers der Konzession sind nun vollständig und der Schwerpunkt wird auf die parallel verlaufenden Mineralisierungstrends im Osten verlagert.- Die angegebenen Längen entsprechen der Mächtigkeit des Bohrkerns. Die wahren Mächtigkeiten sind Schwankungen unterworfen und liegen im Schnitt zwischen 60 und 80 Prozent der erbohrten Mächtigkeit. Die Winkel der Kernachse der Schnittstellenkontakte und des umliegenden Gesteins betragen durchschnittlich 40 bis 70 Grad.- Einen Lageplan mit den in dieser Pressemeldung beschriebenen Zielzonen und Bohrabschnitten des Programms 2017 finden Sie unter nachfolgendem Link: http://www.jaydenresources.com/silver-coin/plan-view-and-cross-section.pdfIn Verbindung mit dem Bohrprogramm 2017 führen die Teams derzeit Explorationsarbeiten auf regionaler Ebene durch, um weitere Bohrziele außerhalb des aktuellen Schwerpunktbereichs zu definieren.Sprott Mining Inc. (Sprott Mining) fungiert als Betreiber des Programms.Sprott Mining ist ein Privatunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, ein diversifiziertes Portfolio an produktiven Bergbaubetrieben in Nordamerika zu erwerben, aufzubauen und zu verwalten. Das Führungsteam hat umfangreiche Erfahrungen mit Transaktionen, Finanzierungen und Betriebsführung und konzentriert sich auf die Auffindung und Investition in außergewöhnliche Bergbauprojekte. Weitere Infos unter www.sprottmining.com.Das 1.470 Hektar große Goldprojekt Silver Coin wird von einer Zone aus Verwerfungen und Brekzierungen dominiert, die von einer bis zu 300 Meter mächtigen und 2,5 Kilometer langen Mineralisierung begleitet wird. Nördlich, nordwestlich und südlich der aktuellen Ressourcen bei Silver Coin besteht noch beträchtliches Explorationspotenzial, das im Zuge der diesjährigen Bohrungen getestet wird.Die Mineralressourcenschätzung für den hochgradigen Kern bei Silver Coin umfasst bereits 967.000 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 4,39 g/t Au, 18,98 g/t Ag (Au-Äquivalent von Ag - 4,64 g/t), 0,64 % Zn, 0,25 % Pb und 0,04 % Cu [berechnet von Mining Plus Canada im Einklang im der Vorschrift National Instrument 43-101 mit einem Au-Cutoff-Wert 2 g/t, August, 2013].Die Mineralisierung ist eine epithermale bis mesothermale Gold-Silber-Mineralisierung mit sulfidhaltiger Brekzie und Erzgängen, wie sie auch in der nur 3 Kilometer südlich gelegenen Mine Silbak-Premier zu finden sind. Während der Betriebsdauer der Mine Silbak-Premier wurden 4,7 Millionen Tonnen Material mit rund 2 Millionen Unzen Gold, 43 Millionen Unzen Silber, 4 Millionen Pfund Kupfer, 55 Millionen Pfund Blei und 20 Millionen Pfund Zink produziert.Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Nathan Tribble, P.Geo. in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und geprüft.Der Bohrkern wird in zwei Hälften gespalten; eine Hälfte wird an das Labor von Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, BC zur Analyse übergeben, die andere Hälfte wird sichergestellt und vor Ort aufbewahrt. Auch Leerproben und Normproben werden dem Probenstrom beigefügt. Die Proben werden mittels Brandprobe und abschließender Atomabsorption analysiert. Proben mit einem Erzgehalt von 10 g/t oder höher werden gravimetrisch untersucht.Weitere Informationen, u.a. über die NI 43-101-konformen Fachberichte zum Goldprojekt Silver Coin, sind unter www.jaydenresources.com und www.sedar.com verfügbar.Nähere Informationen zu Jayden und zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über Mike Thast (Tel. 604-688-9588, E-Mail info@jaydenresources.com).Für das Board:David EatonPresident & Chief Executive OfficerZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen sowie vergangenheitsbezogene Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen zur weiteren allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, zur Forschungsentwicklung sowie zur weiteren Entwicklung der Rohstoffexplorationsprojekte des Unternehmens. Die in diesem Dokument verwendeten Ausdrücke wie erwartet, glaubt, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, möglicherweise, prognostiziert, plant, sollte bzw. ähnliche Ausdrücke können sich auf zukunftsgerichtete Aussagen beziehen. Obwohl Jayden Resources Inc. davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die tatsächlichen Ereignisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind u.a. mögliche Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten, die mangelnde Umsetzbarkeit strategischer Maßnahmen im Unternehmen, Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken, die in den von uns bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen ausgewiesen sind.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt. Bei Nichteinhaltung dieser Einschränkungsbestimmung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze entstehen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!