First Mining Finance Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3.11.2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München an unserem Stand mit der Nummer 58 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei First Mining Finance Corp. (WKN: A14RFR; Symbol: FMG) zu informieren.Seit unserem letztjährigen Besuch auf der Edelmetallmesse konnten wir zum Beispiel unser Goldprojekt Goldlund in der kanadischen Provinz Ontario deutlich weiterentwickeln. In unserem Phase-I-Programm bohrten wir insgesamt 100 Bohrlöcher mit 24.300 Meter. Ergebnisse wie 52 Meter mit 2,18 Gramm Gold pro Tonne verdeutlichen das große Potential dieses Projektes und das ist nur eines unserer 25 Projekte derzeit. Natürlich müssen wir solche Ergebnisse auch kommunizieren und daher ist uns die Aktionärsbetreuung extrem wichtig. Daher freut es mich besonders, dass wir Sie auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse in München begrüßen dürfen, so Patrick Donnelly, President von First Mining Finance Corp.Um kostenlose Eintrittskarten für diesen Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html- First Mining Finance gibt die letzten Bohrergebnisse bekannt und informiert über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen: https://goo.gl/tGf1YH- First Mining Finance durchteuft im Rahmen des Infill-Bohrprogramms bei Goldlund 1,39 g/t Gold auf 202 Metern, einschließlich 43,28 g/t Gold auf 2 Metern: https://goo.gl/QPprRm- First Mining Finance veröffentlicht weitere Analyseergebnisse seines Infill-Bohrprogramms bei Goldlund: https://goo.gl/chKgQB- First Mining Finance veröffentlicht weitere Analyseergebnisse seines Infill-Bohrprogramms bei Goldlund: https://goo.gl/jbnrj4Münchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de First Mining ist eine auf Rohstoffprojekte spezialisierte Holdinggesellschaft, deren Geschäftstätigkeit vorwiegend darin besteht, hochwertige Anlagegüter vor allem auf dem amerikanischen Kontinent zu erwerben. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich derzeit25 Rohstoffkonzessionen in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten, wobei der Fokus auf Goldvorkommen liegt. In jüngerer Zeit hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, sein Portfolio an Rohstoffkonzessionen durch die Übernahme von Projekten mit Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink- und Nickelvorkommen zu erweitern.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite http://www.firstminingfinance.comIm Namen des BoardsPatrick DonnellyPresidentDerek IwanakaVice President, Investor RelationsTel: 604-639-8824Email: info@firstminingfinance.com