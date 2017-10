Platin: Kein leichtes Unterfangen

In den vergangenen Tagen konnten die Bullen bei Platin einen kurzfristigen Boden an der Unterstützung bei 900 USD ausbilden und damit den steilen Abwärtstrend seit Anfang September abbremsen. Mit der Rückeroberung der beiden früheren Haltemarken bei 920 und 927 USD gelang ihnen im gestrigen Handel ein weiteres bullisches Signal. Allerdings setzte der Wert nach dem Erreichen der Hürde bei 941 USD wieder leicht zurück.Die Baisse bei Platin ist nach wie vor intakt und wurde auch durch die jüngste Erholung noch nicht in Frage gestellt. Dennoch könnten die Bullen jetzt bei einer Verteidigung der 920 USD-Marke die Weichen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stellen. Wird die 941 USD-Marke anschließend überschritten, könnte das Edelmetall zügig bis 967 USD klettern. Ein Ausbruch über den Widerstand hätte ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 990 USD zur Folge.Abgaben unter 920 USD würden den Abwärtstrend dagegen reaktivieren und für Verluste bis 900 USD sorgen. Darunter käme es zu einer steilen Verkaufswelle bis 885 und 860 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG